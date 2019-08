Meling vil stevne Per Sandberg som vitne

En av dem som vil bli stevnet, er Per Sandberg. Sentralt i saken er et intervju NRK gjorde med Sandberg i 2015.

Italienske myndigheter ba onsdag Norge utlevere mulla Krekar til Italia, der han er dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging av en domstol i Bolzano i Syd-Tirol.

Mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han heter, er ikke reiseklar, ifølge advokat Brynjar Meling.

– Jeg tror ikke Krekar er på vei til Italia, ikke ennå. Vi kommer til å bruke alle muligheter vi har, både nasjonalt og internasjonalt for å få stanset en utleveringsbegjæring, som etter vår oppfatning er et klart bestillingsverk fra den norske sittende regjering, sier Meling.

Stevner Sandberg som vitne

Meling har planer om å stevne tidligere nestleder i Frp, Per Sandberg, som vitne i rettsapparatet. Og han er forberedt til å gå hele veien til Høyesterett.

– Det skal bli veldig interessant når tidligere nestleder Per Sandberg skal forklare seg i retten om hva han sa til NRK, januar 2015, med hvilke prosesser han kjente til var i gang. Og han visste noe som journalisten fra NRK ikke visste, sier Meling.

NRKs Anders Magnus intervjuet Per Sandberg i januar 2015 om mulla Krekar. Da var Sandberg nestleder i Fremskrittspartiet, og svarte på vegne av partiet siden Siv Jensen var syk.

Per Sandberg har så langt ikke svart på NRKs henvendelser torsdag kveld.

...Her skal alle politikere som har vært involvert og som har lovet å få mulla Krekar ut av landet, inn å forklare seg i den grad de har hatt noe med dette å gjøre. Brynjar Meling

Dermed kan flere politikere bli stevnet som vitner i saken.

Ikke overrasket over utleveringsbegjæringen

Meling var klar over at det kom en begjæring om utlevering i kjølvannet av arrestordren.

– Så det er ikke noen overraskelse for oss. Men det betyr at vi er inne i et spor og kommer til å prøve denne begjæringen for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, sier Meling.

Samme kveld som dommen falt i Italia, ble Krekar nok en gang pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 17. juli kom tingretten til at Krekar kunne varetektsfengsles i fire uker, i tråd med PSTs begjæring.

Onsdag opplyste Brynjar Meling at fengslingen er anket, rett før ankefristens utløp.