Styreleder og tidligere adm. dir. i Krogsveen, Leif Laugen

– Vi er tilbake på rekordnivåene vi så i 2014-15, sier styreleder Leif Laugen i meglerfirmaet Krogsveen til NRK.

Høsten er gjerne en periode der boligmarkedet roer seg litt ned, gjerne også prismessig.

I tillegg har sentralbanksjef Øystein Olsen satt opp renta fire ganger på ett år, og regjeringen har innført gjeldsregister slik at det har blitt vanskeligere å «jukse» med egenkapitalskravet på 15 prosent.

Men enn så lenge ser Laugen ingen tegn til at ting er i ferd med å stoppe opp.

– Nei, langt derifra. Riktignok er det mange boliger til salgs, men etterspørselssiden er også sterk, slik at det er en god balanse i markedet, sier han.

Også hos DNB Eiendom ser administrerende direktør Terje Buraas salgsmeldingene renne inn:

– Vi er bortimot «all time high» for september måned, forteller administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom til NRK.

Også Privatmelgleren melder om rekordsalg i september, og boligbyggelaget Obos meldte i dag om en «uvanlig» prisoppgang samme måned.

Tror noen skynder seg med å handle

Også prismessig melder både DNB Eiendom og Krogsveen om en september litt i overkant av det som er vanlig.

Adm. dir. Terje Buraas i DNB Eiendom

– Vi ser en drøy prosent vekst i prisene i våre tall, sier Buraas i DNB.

Han skynder seg å legge til at disse prisene ikke er direkte sammenlignbare med den offisielle statistikken til Eiendom Norge på grunn av ulike måter å beregne prisvekst på. Buraas venter likefullt at også Eiendom Norges prisstatistikk vil vise oppgang.

Heller ikke hos Krogsveen ser prisene ut til å gå nedover enn så lenge:

– Stort sett går ting rundt prisantydning, men vi opplever at september i år har vært en sterkere måned enn det som er normalen, sier Laugen.

Buraas sier han er usikker på hvorfor så mange valgte å handle i september i år.

– Det kan være at mange skynder seg å handle mens det "gamle" finansieringsbeviset fortsatt er gyldig. En del forventer kanskje å få et mindre romslig finansieringsbevis neste gang på grunn av gjeldsregister, renteoppgang og slike ting, sier han.

Laugen peker på norsk økonomi generelt som en del av forklaringen.

– Det er god lønnsvekst, og det kompenserer for en del av renteoppgangen, sier han.

Ser små tegn til at markedet roer seg

Mens Laugen i Krogsveen foreløpig ikke ser tegn til at markedet er i ferd med å bremse, er utsikten tydeligvis litt annerledes hos DNB.

– De siste 14 dagene har det vært færre på visning. Mange av dem har kjøpt, men det blir spennende å se om trenden fortsetter og markedet roer seg ned utover høsten.

At en del opplever færre på visning er i tråd med det NRK kunne melde i helgen. Der kunne vi lese om en leilighet i nærheten av Nydalen som hadde hatt ti visninger uten å bli solgt.

Leder for personmarkedet i Nordea, John Sætre

– Den siste tids rentehevinger har gjort noe med kundene våre. Vi hører fra kundene våre at det tar lengre tid å selge boliger og at mellomfinansieringene strekker seg ut i tid, sa John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea til NRK i helgen.