Nytt register: Ubrukte kredittkort kan skape trøbbel for boliglånet ditt

Mange norske forbrukere har takket ja til kreditter og kort med kredittrammer som medlemskort, og mange har kort knyttet til alt fra reiser til hvitevarer.

Kortene gir alt fra bonuspoeng, lojalitetsbonuser, rabatter og andre fordeler.

Men ubrukte kredittkort som ligger i skuffer og skap, kan skape problemer for dem som skal søke om boliglån i tiden som kommer.

Endre Jo Reite, som er direktør for privatmarkedet i BN Bank, mener at også mange som har god kontroll over egen økonomi kan møte stopp i lånesøknadene. - Kredittene kan skape bryderi også for dem som ikke bruker dem, sier han. Foto: BN Bank

For også ubrukte kredittrammer blir synlige som gjeld i registrene for forbruksgjeld som starter opp 1. juli.

På gjeldsregisterets nettsider kan du sjekke dine egne gjeldsopplysninger. Evry har som første aktør allerede åpnet sitt gjeldsregister. Regsiteret er ikke komplett før alle aktører har rapportert inn opplysninger etter 1. juli.

– Da kan man få stans i lånesøknaden og få en strafferunde der man må tilbake og få avsluttet kreditten og rammene, før det blir oppdatert i gjeldsregisteret slik at lånesøknaden kan gå gjennom, sier Endre Jo Reite, som er direktør for privatmarkedet i BN Bank.

Mange kan ha hundretusenvis av kroner i ubenyttet kreditt som de ikke tenker over i hverdagen, men som kan bli en utfordring for folk som skal søke om boliglån i tiden som kommer.

Eksempler på slike kreditter er:

bensinkort med kreditt

medlemskort hos byggevare

kort fra flyselskapet som gir rabatterte billetter

fotballklubb-kredittkort som gir rabatter

handlekonto hos elektronikkbutikken

ulike former for handlekonto eller byggekonto

– All ramme på alle kort du har, regnes som gjeld når banken skal regne ut hvor mye boliglån man kan få. Veldig mange tenker nok ikke over disse rammene før de blir synlige gjennom en søknad om boliglån, sier han.

Fem kort kan vises som 250.000 i gjeld

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea sier at det nok vil komme som en overraskelse for de fleste hvor mange kort som har kredittramme knyttet til seg.

Han er enig i at konsekvensen av at forbruksgjeld nå blir synlig i gjeldsregisteret, kan skape en utfordring for dem som skal jakte bolig fremover.

Fagdirektør for finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener det er rimelig å forvente at folk får avsluttet sine kundeforhold til finansieringsselskapene raskere enn tiden det tar å opprette kreditt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Ja, det kan det. Særlig i de tilfellene der hvor man skal etablere seg i boligmarkedet, og som koster akkurat det du kan låne. Har du fem kredittkort med ramme på 50.000 vil det vises som om du har en gjeld på 250.000, sier han.

– Forventer at de avslutter kredittrammene raskt

Reite sier at de som har gitt kundene mulighet til å handle på kreditt nå må gjøre det enklest mulig å kvitte seg med den - dersom de ønsker det.

– Det kan være komplisert og krevende for folk å gå disse rundene med kredittkortselskapene, så det er viktig at de opptrer smidig for å gjøre det enkelt å kvitte seg med kortene, sier Reite.

For kredittrammene forsvinner ikke ved å klippe kredittkortene i to.

Forbrukerrådets direktør Jorge Jensen sier at han forventer at finansselskapene nå gjør det enda enklere å avslutte kredittrammene enn å opprette dem.

– Det ligger nok ubrukte kredittkort i mange hjem og i mange skuffer. Det er ikke krav om noen kredittvurdering for å avslutte et kredittforhold, så vi må kunne forvente at de kan avslutte kundeforholdene raskt, sier han.

Det er totalt tre gjeldsregistre som har fått konsesjon. Evry har allerede åpnet sitt register.