– Har hatt ti visninger siden april – får ikke solgt

I en stue i Nydalen i Oslo er småbarnsmoren Stine Dammen Ek spent før visningen på deres leilighet. Da datteren Elida ble født bestemte paret seg for å kjøpe en større bolig, og endte med å kjøpe et hus på Skedsmo i Akershus.

Hun trodde salget av leiligheten i Nydalen skulle gå raskt, men etter ti visninger siden april, har det fortsatt ikke kommet inn et eneste bud på den 55 kvadratmeter store leiligheten.

– Vi hadde to visninger uken før vi flyttet ut. Vi håpet leiligheten skulle være populær nok til å bli solgt på første forsøk, men det var dårlig oppmøte. Jeg tror det var én person som møtte opp til sammen på begge visningene, sier Stine Dammen Ek.

Skylder på renteheving

Småbarnsmoren er ikke alene om det. Ifølge landets nest største bank, Nordea, rapporterer flere lånekunder om tregere salg. Banken mener årsaken til dette skyldes loven om at man kun kan få et lån som er fem ganger årsinntekten. I tillegg har det vært flere rentehevinger det siste året.

– Den siste tids rentehevinger har gjort noe med kundene våre. Vi hører fra kundene våre at det tar lengre tid å selge boliger og at mellomfinansieringene strekker seg ut i tid, sier John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea.

MARKEDET STOPPER OPP: John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea sier tilbakemeldingene fra kundene er at det tar lengre tid å selge boliger enn før. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Allerede i fjor fikk vi et regulatorisk skifte da vi fikk regelen om maks utlån på fem ganger inntekt på utlån. Vi har også sett at renten begynner å bite litt mer. Jeg tror at denne blandingen gjør at den prisgaloppen som vi så for et år tilbake, er over, sier han.

Tror på prisnedgang

Denne måneden ble det klart at Finanstilsynet ville anbefale Finansdepartementet å skjerpe boliglånsforskriften ytterligere. Tilsynet foreslår blant annet å senke grensen for maksimal gjeldsgrad til 4,5 ganger brutto årsinntekt.

Nordea tror dette vil bremse markedet ytterligere.



– Nå skal ikke jeg spå for mye om boligprisene, men i det regimet hvor vi nå har sett fire rentehevinger på kort tid, samtidig som vi eventuelt strammer til boligmarkedsreguleringene, så kan vi få en effekt som treffer oss litt for hardt, litt for sent i syklusen, sier Sætre

Tar grep

I Nydalen håper Stine Dammen Ek på at lykken endelig snur. Dagens visning er nummer elleve i rekken. Prisen på leiligheten er også senket med 150.000 kroner i håp om å selge den.



– Nå har vi satt ned prisen litt mer enn det vi gjorde første gangen det ikke gikk. Så vi satser på at de små justeringene som vi har gjort vil hjelpe på å få inn folk, sier hun.