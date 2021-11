Irene (31) har mannlig alias når hun gamer – kvinner blir diskriminert

– Min karakter når jeg spiller World Of Warcraft heter Luigi, et guttenavn, forteller Irene Marie Sørensen (31).

77 prosent av kvinnelige gamere oppgir at de har opplevd en eller annen form for trakassering eller diskriminering som følge av at de er kvinner.

Det kommer frem i en global undersøkelse utført av Lenovo.

59 prosent av kvinnelige gamere oppgir at de benytter mannlige eller kjønnsnøytrale aliaser når de spiller for å unngå hets.

– Det er mindre diskriminering blant eldre spillere enn det er blant yngre, forteller Irene Marie Sørensen. Foto: Privat

Irene Marie Sørensen forteller at diskriminering og hets mot kvinner er langt fra uvanlig i gamingverdenen.

– Det er dumt at man skal bli dømt basert på kjønn. Hvor godt man samarbeider og presterer i spill har jo ingenting med kjønn å gjøre.

Flere jenter som gamer

Andelen jenter og kvinner som gamer, har økt betraktelig de siste årene.

Ifølge en undersøkelse Medietilsynet har gjort, spiller 96 prosent av gutter mellom 9 og 18 år jevnlig dataspill.

Tallet for jenter har økt fra 63 prosent til 76 prosent på ett år.

Hilde Høgsnes (30) har også lang fartstid som gamer. I dag er hun moderator på diverse spillsamfunn, drifter og leder sin egen Minecraft-server.

Hilde Høgsnes fra Helgeland drifter i tillegg sin egen YouTube-kanal. Foto: Privat

– Spesielt opplever kvinner diskriminering i større multiplayer-spill, det kan gå på at de ikke vil være på lag med deg fordi det er en holdning om at «jenter er så dårlig til å game».

Høgnes forteller om flere venninner som derfor gamer med mannlige karakterer og kjønnsnøytrale navn.

– Det er ganske vanlig. Jeg kjenner mange som gjør det.

Selv har hun fått mye uønsket oppmerksomhet i forbindelse med sin YouTube-kanal.

– Det har vært ganske mange slibrige meldinger. Har også fått en del uønskede penisbilder i innboksen min i sosiale medier. Så det har vært slike ting.

Tok et oppgjør under #Metoo

Under metoo-bølgen kom det fram historier om kvinner i gamingmiljøet som fortalte om fysisk seksuell trakassering, seksuelle overgrep og i enkelte tilfeller voldtekt.

– Har du sett en endring etter Metoo-bevegelsen?

– De siste årene har det roet seg ganske brukbart for min del, men jeg vet ikke om det er fordi jeg er blitt «gammel» og uinteressant, eller fordi det faktisk har roet seg, sier Hilde Høgsnes.

E-sportsutøver Amalie Reisvaag, også kalt «Proxyfox», har tidligere sagt til NRK P3 at hun trodde bølgen skulle føre til et mindre kvinnefiendtlig gamingmiljø.

Grunnlegger av e-sport organisasjonen Celestial Gaming, Benedichte Breistøl, bekrefter at metoo har hjulpet.

– Jeg føler det jevnt er blitt bedre på mange måter. Vi har jo fått flere jenter som spiller.

Ingen kvinnelag i norsk e-sport

Til tross for statistikken som viser at over 70 prosent av kvinnelige gamere har blitt trakassert, så føler hun at miljøet er blitt mer inkluderende.

Hva tror du må til for å snu statistikken?

Benedichte Breistøl er grunnleggeren av e-sport organisasjonen Celestial Gaming. Foto: Privat

– Vi har ikke noe jentelag i dag, noe som ofte blir pekt på som en mulig løsning. Men vi velger å ta inn kvinner i andre roller som manager eller streamer. Mer planleggingsroller.

De har nemlig opplevd å ikke fått så mange søknader fra kvinnelige gamere som har lyst til å konkurrere på et høyere nivå. Derfor har de ikke et jentelag i e-sport ligaen.

– For vår del handler det mer om å tilrettelegge for at jenter og gutter får spilt sammen, slik at de skjønner at det ikke trenger å være noen forskjell.

Hun føler at å eksponere gutter for jenter som gamer, er det viktigste.

– Kultur for å slippe unna

– At det er utfordrende å være jente i gamingmiljøet, er hele tiden et tema.

Det forteller Kim-Erik Aanes, en av landets ledende eksperter på e-sport og lærer ved e-sport linja på folkehøgskolen i Vefsn.

– Det er jo ofte veldig unge gutter, av og til med begrenset sosial erfaring, som også er en del av en kultur hvor det er greit å si nesten hva som helst.

Han tror det handler om en ukultur på nettet generelt.

Kim-Erik Aanes er lærer på e-sportslinja på Vefsn folkehøgskole. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det er jo bare de siste par årene det har begynt å få konsekvenser å si ting på nett. Så det har vært en kultur for at du kan slippe unna med å si nesten hva som helst, både som ung og voksen.

Videre forteller han at de tar hets og diskriminering på største alvor i miljøet. Og at det er noe de hele tiden jobber med å forbedre.

– I e-sport er det bøteleggelse og folk som blir sparket når sånne ting skjer.