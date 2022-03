– Mange er redd for holdningene de møter fra gutter og menn, sier Tina Charlotte Hansen Andersen.

Hun er selv aktiv gamer, og skal snart arrangere LAN-partyet TROMSØ GAMING EXPERIENCE.

Men andelen jenter som har meldt seg på er lav.

– Sist jeg sjekket var det 3 til 5 prosent, sier Andersen.

Det til tross for at stadig flere jenter spiller dataspill. I en undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at om lag åtte av ti jenter i alderen 9 til 18 år spiller dataspill.

Men flere av jentene skjuler hvilket kjønn de har når de spiller.

– Jenter bruker ikke mikrofon når de spiller, og jeg har sett mange som forteller om hets på sosiale medier, sier Andersen.

Spillsekvens fra Call of Duty: Warzone. Du trenger javascript for å se video. Spillsekvens fra Call of Duty: Warzone.

Blir kalt hore

Lars Peter Østrem er president i Norges E-sportsforbund. Han har også sett det samme som Andersen.

– Mange jenter synes det er ekkelt å si at de er jenter. De møter mye hets og kjønnsdiskriminering når de spiller. Ord som hore går ofte igjen, sier Østrem.

Norges E-sportsforbund ønsker å legge til rette for at flere jenter deltar i organisert e-sport. Flere ulike klubber i Norge arrangerer nå egne spillekvelder for jenter.

Men å endre kulturen over natta er nødvendigvis ikke så lett.

– Mange gamere er veldig tøffe bak tastaturet. Hvis man taper et spill så er veldig lett å skylde på alle andre enn seg selv – og da går man ofte på kjønnsspesifikke ting, sier Østrem.

President i Norges E-sportsforbund, Lars Peter Østrem, forteller at de har planer for å bedre forholdene for jenter som spiller dataspill. Foto: Privat

Eget tilbud for jenter

I spill-miljøet til Andersen i Tromsø tar de også grep for å bedre forholdene for jenter.

De har laget egne chatterom for jenter på plattformen Discord, men allikevel er det få av dem som møter opp på LAN-party.

– Jeg tror det er mange som ikke tør å dra. Hvis man ikke har en venninne å dra sammen med, så blir man heller hjemme, sier Andersen.

Andersen har vært aktiv gamer i 15 år, og har fulgt med på hvordan hetsen mot jenter har utviklet seg.

– Det er flere som aksepterer at jenter spiller nå, men de som har vært veldig imot det tidligere har ikke endret seg noe særlig. Det er en del gamle stereotyper som fortsatt hegner igjen, sier hun.

Tina Charlotte Hansen Andersen ønsker at flere jenter skal delta på LAN. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

TGEX prøver å få til et samarbeid med TUIL og Tromsø Idrettsråd, for å ha et eget tilbud til jenter som ønske å spille sammen.

– Vi ønsker selvfølgelig at flere jenter skal komme som deltaker på TGEX, og tar gjerne imot forslag til hva vi kan gjøre for at jenter skal ønske å komme, sier Andersen.

Mener jenter på laget er en fordel

I e-sportsverdenen er det flest gutter som hevder seg i konkurranser, men Østrem tror ikke det betyr at jenter er dårligere til å spille.

– Det er nok heller fordi at det er mest gutter som deltar der. Slik har det vært de siste 20 årene, sier han.

– Men det som er fint med e-sport er at man stiller helt likt. Det er ikke som det er i fotball eller ishockey. Jenter kan bli like gode til å spille som gutta.

Østrem mener til og med det kan være en stor fordel å ha jenter på laget.

– Jenter får sjeldnere sinneutbrudd under et spill, og kan ha en stabiliserende effekt i et lag. Jeg synes det er veldig bra å ha en jente på laget, sier han.