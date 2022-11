MDGs lederstrid kan bli avgjort ved loddtrekning

Det går mot et høydramatisk ledervalg i Miljøpartiet De Grønne.

Blir det Hermstad eller Haug som etterfølger Une Bastholm som partileder? Det får vi svar på etter partiets digitale ekstraordinære landsmøte lørdag.

Hermstad er favoritt til å vinne valget. Men bildet er langt fra entydig, og valget kan bli langt mer spennende enn partiledelsen skulle ønske:

Hermstad er innstilt av valgkomiteen og får støtte fra fire fylkesledere i partiet, blant dem Oslo og Vestland. Også Grønn Ungdom og profiler som Rasmus Hansson og Tommy Reinås fra Trøndelag støtter Hermstad.

Men fem fylkesledere ønsker ikke å gå ut med hvem de vil støtte i valget. Det vil heller ikke lederen i Grønne Studenter.

MDGs talspersoner i Troms og Finnmark og Nordland støtter åpent Haug. Det gjør også fire av MDGs fem varaordførere.

Une Bastholm varslet under Arendalsuka i høst overraskende at hun ville trekke seg som partileder. Hun oppga hensynet til familien og stor arbeidsbelastning over lang tid som årsaker.

OVERRASKENDE: Une Bastholm trakk seg som MDG-leder i høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Loddtrekning?

Det er 208 delegater som har stemmerett på helgens landsmøte. Ved stemmelikhet, blir det omvalg.

Men hvis det fortsatt etter omvalget er uavgjort mellom de to kandidatene, blir det faktisk loddtrekning, ifølge MDGs generalsekretær Torkil Vederhus.

MDGs fylkeslag har ingen tradisjon for å binde delegatene. Sånn blir det også denne gangen. Dermed er det høyst uklart hvordan avstemningen vil ende.

I tillegg til tunge fylkeslag som Oslo og Vestland, støtter også fylkeslederne i Trøndelag og Rogaland Arild Hermstad. Den erfarne vestlendingen har fungert som partileder i høst og har også en fortid som nasjonal talsperson i MDG.

Heller ikke delegatene til Oslo MDG er bundet. Men fylkesleder Sigrid Heiberg sier fylkeslaget har «vedtatt tydelig støtte til Arild og Lan, så jeg håper delegatene noterer seg det».

FAVORITT: Arild Hermstad er fungerende partileder for MDG og var tidligere også nasjonal talsperson i partiet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hermstad når gjennom i mediene, appellerer bredt og til folk i hele landet, mener Heiberg.

– Arild er ikke bare en veldig fin og morsom fyr. Han er en tydelig og modig politiker som står trygt plantet i det grønne prosjektet, sier Heiberg til NRK.

– Hvor trygg er du på at Hermstad kommer til å vinne dette?

– Jeg er ganske trygg på det. Han har veldig bred støtte i store deler av partiet.

– Hermstad har vist at han har tatt evalueringen etter valget på alvor. Han har brukt tid på å samle partiet sammen med nestleder Ingrid Liland de siste månedene, sier fylkesleder Gjertrud Berg i Trøndelag.

Lan Marie Berg fra Oslo er innstilt av valgkomiteen som ny nestleder. Vervet blir ledig hvis Hermstad blir valgt til partileder.

Tause fylkesledere

Men Hermstad vil bli utfordret av Kristoffer Robin Haug fra Viken. Haug har i flere omganger møtt som MDG-vara på Stortinget og er i dag helsepolitisk talsperson.

Han utfordret Hermstad om nestledervervet i vår, en kampvotering han tapte med 78 mot 125 stemmer.

– Jeg tror at det er rom i norsk politikk for et nytt parti, et bredt og grønt folkeparti som kan ta ansvar for helheten i politikken, samtidig som vi sikrer levegrunnlaget for fremtidens generasjoner, sa han i «Politisk kvarter» fredag.

– For at vi skal bli det partiet må vi gjennom en endringsprosess og bli et annet parti enn vi er i folks øyne i dag.

Men en rekke av MDGs fylkesledere ønsker ikke å gå offentlig ut med hvem de vil stemme på i valget. Det gjelder Agder, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Møre og Romsdal.

UTFORDRER: Kristoffer Robin Haug vil ta kampen mot Hermstad om å bli ny MDG-leder under helgens ekstraordinære landsmøte i partiet. Foto: Kristian Skårdalsmo

Marius Heide, som er MDGs talsperson i Troms og Finnmark, varsler imidlertid åpent at han vil støtte Haug.

– Hovedgrunnen er at Kristoffer Robin har en mer variert yrkesbakgrunn og har hatt verv i partiet vårt på alle nivåer. Det er et pluss at han har jobbet med endringsledelse, siden partiet må forandres for å vokse videre og vise større bredde i politikken, sier han.

Heide understreker at han stemmer for Haug og ikke mot Hermstad.

Fylkesleder Astrid-Marie Silåmo i Nordland beskriver valget som et «luksusproblem», men støtter Haug.

– Jeg kommer til å stemme på Kristoffer Robin Haug da jeg mener han har både erfaringen og karismaen som skal til for å fronte partiet på en god måte, sier hun.

Også fire av MDGs varaordførere har gått åpent ut med støtte til Haug: Benedikte Nes (Tokke), Eivind Hoff-Elimari (Nesodden), Ernst-Modest Herdieckerhoff (Lørenskog) og Martin Løken (Ås).

– Kristoffer Robin er vår mest inspirerende politiker og vår beste taler og debattant, sier Hoff-Elimari.

– Han er en av Norges aller mest nytenkende, lyttende og rause politikere. Han inkarnerer på en måte anbefalingene fra evalueringen av valgkampen vår i fjor.

Han tror ledervalget er helt åpent og peker på at Haug er blant MDGs mest erfarne folkevalgte, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.