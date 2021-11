– Det er fryktelig klønete og firkantet byråkrati at de som har kjøpt bil blir påført en kjempestor ekstraregning bare fordi det tar ekstra lang tid før bilene deres blir levert, blant annet på grunn av korona. Det er ikke sånn man får folk med på fornuftig klimapolitikk, sier MDGs Rasmus Hansson.

Solberg-regjeringen skrudde i statsbudsjettet for neste år opp avgiftene på ladbare hybrider – og Støre-regjeringen vil beholde avgiftsøkningen som den er.

Mellom 15.000 og 20.000 bilkjøpere risikerer en ekstraregning på opptil 80.000 kroner, et utlegg de ikke visste om da de inngikk avtalen om kjøp av hybridbilen.

Rasmus Hansson mener det er riktig å innføre avgiften, men at det er feil at det rammer de som kjøpte bil før avgiften ble lansert.

FIRKANTET: MDGs Rasmus Hansson kaller det firkantet byråkrati at forbrukere må betale en avgift som ikke var innført da de kjøpte bilen, men at de straffes for en ventekø de ikke kan noe for Foto: Hallvard Norum / NRK

Paradoksalt

– Forslaget er urettferdig og hjelper ikke klimapolitikken noen verdens ting. Denne byråkratiske holdningen fører til at folk blir sinna på klimapolitikken, og det er dårlig klimapolitikk sier Hansson i MDG.

Statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) i Finansdepartementet synes det er paradoksalt at kritikken kommer fra MDG.

– Kritikken fra MDG er veldig spesiell siden de har programfestet avgiftsøkning på disse hybridbilene, sier Bartnes.

Brutte løfter

Frp er imot nye avgifter på hybridbiler.

Partiets Hans Andreas Limi kritiserer regjeringen for å løpe fra valgløfter om kutt i avgifter, og frykter at forhandlingene med SV vil føre til enda høyere skatter og avgifter.

– Dessverre er mange tusen velgere i distriktet rett og slett blitt lurt. Her rammes mange tusen av en veldig urimelig avgiftsøkning, og det til tross for at Sp har lovet at avgiftene skal ned, og så ser vi at det bare etter få uker så går de i stedet opp, sier Hans Andreas Limi.

Regjeringen avviser kritikken.

– Vi har ikke lurt noen. Vi arvet et budsjett fra Høyre hvor både bruk og kjøp av biler ble dyrere. Vi reverserte avgiftene på bruk av bil, men gjorde ikke det samme på kjøp av bil. Så avgiftene på bil blir omtrent det samme som dette året her, fremhever Bartnes.

Statssekretæren tilføyer:

– Dessuten så har vel Frp som var med å øke avgiftene såpass mye de årene de var med å styre fått med seg at når man først øker en avgift så gjelder det for påfølgende år.

