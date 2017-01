MDG vil gi papirløse opphold etter syv år

– Vi mener regjeringens klappjakt og graving i gamle asylsaker er feil bruk av ressurser. Etter en viss tid bør flyktninger og asylsøkere som har vært lenge i Norge, kunne få opphold, sier Ingrid Liland, som leder MDGs programkomité.

Ingrid Liland leder programkomiteen til MDG. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Mandag la hun frem komiteens forslag til nytt partiprogram, som landsmøtet skal ta stilling til i mai.

«Gi oppholdstillatelse til papirløse voksne som har bodd i Norge i sju år og barn som har vært her i fire år» heter det blant annet i programmet.

Statsborgerskap for domstolene

Før helgen ble det kjent at bioingeniør Mahad Abid Mahmud (30) har blitt fratatt statsborgerskapet etter å ha bodd i Norge i 17 år. MDG ønsker at slike saker må føres for retten i fremtiden.

– MDG er med på forslaget til SV, Ap og Venstre om at en avgjørelse om å kalle tilbake et statsborgerskap må avgjøres av en uavhengig domstol der det er mulig å komme med motargumenter, sier Liland.

Oljestans innen 20 år

Programutkastet inneholder også en rekke tiltak som skal redusere norske klimagassutslipp.

Partiet går blant annet inn for å stanse åpning av nye olje- og gassfelt på norsk sokkel og å utfase all petroleumsvirksomheten i løpet av 20 år.

Et mindretall av programkomiteen går også inn for en ordning der arbeidstakere kan velge å ikke få reallønnsvekst, og heller få mer fri, slik at kjøpekraften reduseres. Forslaget fikk sterk kritikk fra Høyres Stefan Heggelund i Politisk kvarter mandag.

– For å gjennomføre den politikken som trengs for å sikre våre etterkommere et trygt liv med god livskvalitet, og får å holde løftene som andre partier har inngått om klima og på andre områder, så må vi gjøre noen politiske grep som er litt annerledes, sier MDG-talsmann og stortingsrepresentant Rasmus Hansson til NRK.