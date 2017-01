Medlemsflukt fra Miljøpartiet De Grønne

Talsperson Hilde Opoku for Miljøpartiet de grønne (MDG) Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Fra 2007 til 2015 vokste partiet fra 270 til 8.432 betalende medlemmer, men i 2016 mistet MDG nesten tusen medlemmer, skriver Nationen.

Årsakene er sammensatt, sier Hilde Opoku, varaordfører i Trondheim og tidligere nasjonal talsperson for MDG.

– Mange har meldt seg inn fra ulike ståsted – fra Rødt til Frp. Det er ikke sikkert de har funnet sin plass i partiet. Vi har vokst fra en håndfull til omkring 300 folkevalgte, som var målet vårt. At det kommer en nedgang etter en slik vekst, er ikke unaturlig, sier Opoku.

Nedgang i Venstre

Mandag skrev Dagbladet at også Venstre opplever medlemsflukt, og partiet har nå i overkant av 8.000 partimedlemmer.

Hovedbildet er at politiske partier mister medlemmer, ifølge professor Anders Todal Jenssen ved NTNU.

– Et medlemstall på opp mot ti tusen er ikke dårlig for et parti som ligger i størrelsesordenen to-tre prosent av opinionen, sier han om MDG.

Håper å komme over sperregrensen

MDG håper å komme over sperregrensen og mangedoble antall stortingsrepresentanter ved valget i september.

I desember gjorde imidlertid partiet sin svakeste måling i hele fjoråret og fikk bare 1,6 prosents oppslutning.