Stortingsrepresentant og MDG-talsperson Une Aina Bastholm oppfordrer KrF til å søke samarbeid med Ap og Sp.

– Jeg registrerer at en del i KrF er bekymret over at en slik regjering blir avhengig av SV i Stortinget. Det trenger de ikke være, sier hun.

For en regjering med Ap, Senterpartiet og KrF ville også kunne få flertall i Stortinget sammen med MDGs ene representant og Venstres åtte. Bastholm mener denne flertallsløsningen vil føre til en grønnere politikk.

– Grunnen til at KrF bør snakke med Ap er for å styrke norsk sentrum, og for å sørge for at Norge får den grønneste regjeringen noensinne, sier hun.

Les mer: KrF kan velte regjeringen: Sjekk siste status her

– Naivt

Spørsmålet er hvor realistisk det er at Venstre skulle ha noen interesse av å støtte partier som har kastet dem ut av regjeringskontorene.

– Å spekulerere i andre regjeringsalternativer enn den Venstre sitter i, er selvfølgelig helt uaktuelt å bidra til, sier partiets nestleder Terje Breivik.

UAKTUELT: Nestleder Terje Breivik (V) avviser MDGs alternativ Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

At Bastholms alternativ skulle bli noe grønnere enn dagens regjering, avviser han blankt.

– Dette er jo den mest offensive regjering Norge har hatt på klima og naturområdet, sier han.

– Et dårlig forslag altså?

– Ja, med tanke på klima er det et direkte naivt forslag, svarer Breivik.

Les mer: Advarer Krf-ledelsen mot å blande seg inn

– Kan samarbeide begge veier

KrF-leder Knut Arild Hareide er naturlig nok langt mer positiv enn Breivik.

– Jeg synes det er spennende, også fordi fordelene med det regjeringsalternativet jeg peker på – sentrumsalternativet – kan samarbeide begge veier: Med SV i noen saker, med MDG og Venstre, og med både Høyre og Framskrittspartiet, sier Hareide.

Partilederen mener at en regjering som kan søke støtte hos ulike partier gir en «fleksibilitet som er bra for demokratiet og for å få gjennomslag i viktige saker».

– I 2000 var det Høyre som kastet KrF ut av regjeringskontorene og satte inn Ap. Da opptrådte selvsagt KrF på en konstruktiv måte i Stortinget. Man jobber for politikken sin, sier Hareide.

– Hvor sannsynlig er det at Venstre i dagens situasjon skulle bli med på å støtte en Ap-ledet regjering?

– Det må selvsagt Venstre vurdere dersom den situasjonen oppstår. På miljøområdet og fattigdomsbekjempelse vil MDG, Venstre og SV være gode partnere for en slik regjering. I andre saker vil både Høyre og Frp være gode alternativer å samarbeide mot, sier KrF-lederen.