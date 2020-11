MDG-ledelsen vil velge side i politikken – peker på Ap og SV

For valget i 2021 er det uaktuelt å gå til Høyre, sier MDG-nestleder Arild Hermstad.

– Erna har sittet i regjering i sju år og har hatt alle muligheter til å sette miljø og klima høyt på dagsorden. Det vi har sett er at de har limt seg til et samarbeid med Frp, sier Hermstad til NRK.

Dermed avklarer partiet at de vil ha regjeringskifte ved det kommende valget, og at de setter blokkuavhenigheten på pause.

Når MDG nå peker på et klart regjeringsalternativ, så står de foran vanskelige samtaler, spesielt med Ap.

– Det er ingen tvil om at det blir enormt krevende å få Arbeiderpartiet med på en ny retning i politikken, hvor vi setter ned foten for oljeindustrien. Men vi tror det kommer til å være enda vanskeligere på den andre siden, sier MDG-nestleder Arild Hermstad.

Hermstad trekker også frem store forskjeller i samferdselspolitikken og naturvernpolitikken.

Å legge ned oljeindustrien er langt fra Arbeiderpartiets politikk, sier nestleder Bjørnar Skjæran.

– Vi er krystallklare på at vi vil bygge ny industri på skuldrene dagens olje- og gassindustri. Jeg tror alle skjønner at man kan ikke bygge noe på en industri som ligger med brukket rygg.

Selv om han mener forskjellen i særlig næringspolitikken er stor, så lukker han ikke døren helt for MDG.

– Vi har en veldig klar plan for regjeringsalternativ, og det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Så har vi sagt at vi vil snakke godt med alle partiene som ønsker et skifte. Det vil inkludere MDG og, den dagen de er klar på at de ønsker et skifte.

– Den politiske avstanden er for stor

MDG, Ap og SV er ikke nok til et flertall på Stortinget, viser en sammenstilling av meningsmålinger gjort av Poll of Polls:

Alternativet med Ap og SV ville hatt en oppslutning på 33,1 prosent.

Først når Sp tas med i blokken med MDG, Ap og SV, får partiene flertall på Stortinget, med en oppslutning på 51,1 prosent.

Ingenting er umulig, svarer Hermstad på spørsmål om de kan samarbeide med Senterpartiet.

– Vi samarbeider mange steder med Senterpartiet også, og vi vet at det er mulig å få de med på god miljøpolitikk. Men de har også valgt en linje og retorikk som gjør det veldig krevende.

For Senterpartiet er det ikke aktuelt å sitte i en regjering med MDG, sier nestleder Marit Arnstad.

– Jeg synes det er helt greit at MDG avklarer hvem de ønsker å sitte i regjering med, og vi har også tidligere sagt at synes den politiske avstanden er for stor til å tro at vi kan sitte i regjering sammen, sier hun, og trekker frem rovdyrpolitikk og forvaltning av naturressurser.

Drømmeregjeringen

Selv om Ap og SV er det mest realistiske alternativet, så er MDGs drømmeregjering med Venstre og SV.

– Vi tenker at de grønne partiene på Stortinget burde slått seg sammen og utgjort en blokk mot alle de andre, og først og fremst valgt miljøets side fremfor noen av blokkene, sier Hermstad.

Drømmepartner Venstre vil ikke kommentere frieriet fra MDG. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at de gjerne samarbeider med MDG. Venstre er en annen historie.

– Man kan vel like godt tro på julenissen. Venstre har valgt sin side i norsk politikk, de samarbeider med Frp, KrF og Høyre.

Ikke offisielt

Til helgen avgjøres det om sentralstyets politikk blir partiets offisielle nye linje. For mens sentralstyret står for daglig drift i partiet, så er det landsstyret som skal ta stilling til viktige saker.

– Hvordan tror du dette vil resonnere i resten av partiet?

– Jeg tror vi kommer med en virkelighetsbeskrivelse som mange i partiet kjenner seg igjen i, og at vi ikke har tro på at Solberg-regjeringen kan levere det vi vil, og at vi trenger et skifte i norsk politikk, svarer Hermstad.

At ingen av alternativene til MDG er i nærheten av et stortingsflertall, er ikke det viktigste, sier Hermstad.

– For oss er ikke regjeringsmakt i seg selv viktig, det som er viktig er at vi bidrar til å flytte politikken. Hvis det krever regjeringsmakt, så gjør vi det.