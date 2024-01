MC-klubben Satudarah blir forbudt i Norge

Det kommer frem i en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

Dette er den andre gangen at spørsmålet om MC-klubben skal forbys med lov blir behandlet i retten.

– Nødvendig

I 2021 kom det en ny lov som åpnet for å forby kriminelle sammenslutninger.

Den første gang loven ble prøvd for retten, var våren 2023. Politiet og statsadvokaten i Oslo ønsket å forby Satudarah (SMC).

Påtalemyndigheten mente at den såkalte 1-prosentklubbens hovedformål var å begå kriminalitet.

MC-klubben selv nektet for dette, og fikk medhold i tingretten.

Dommen slo fast at det ikke er nødvendig med et forbud av MC-klubben for å forebygge alvorlig kriminalitet.

I en enstemmig kjennelse snur nå Borgarting og forbyr MC-klubben i Norge.

– Samlet, og sett i lys av den fryktkapitalen Satudarah har i Norge og internasjonalt, og behovet for å bekjempe alvorlig kriminalitet, mener lagmannsretten at forbudet er nødvendig i et demokratisk samfunn, står det i kjennelsen.

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra advokatene Usama Ahmad eller John Christian Elden som har representert MC-klubben i retten.

Fryktet konflikter

Ankesaken gikk over tre dager i retten. SMC har hevdet at de ikke lenger eksisterer i Norge og at saken var «gjenstandsløs».

De mente derfor at ankesaken måtte avvises eller heves.

Det nye forbudet gjør at «den som deltar i, rekrutterer medlemmer til eller på annen måte viderefører aktiviteten til Satudarah kan straffes etter straffeloven § 199», står det i kjennelsen.

Usama Ahmad og John Christian Elden representerte MC-klubben i retten. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

Internasjonalt er den såkalte 1 %-klubben beryktet for narkotikavirksomhet, vold og annen organisert kriminalitet.

Politiet har fulgt nøye med på SMC siden de forsøkte å slå seg ned på Østlandet i 2018.

De fryktet at etableringen blant annet kunne føre til konflikter med andre kriminelle miljøer.

Knivstikkingen på Solsiden i Lillestrøm i desember 2022 og skytingen ved Nationaltheatret i Oslo i januar i fjor, føyer seg inn i en lang rekke saker politiet mener å kunne knytte til Satudarah MC.

Da spørsmålet om forbud ble behandlet i tingretten, uttalte den tidligere presidenten i klubben at de var en forening der man dyrket MC-interessen.

NRK har undersøkt hvor mange av de kjente medlemmene i Oslo som eier motorsykler.

Av de 12 personene som skal utgjøre kjernen i MC-klubben, står kun tre oppført i kjøretøysregisteret med motorsykler.

Det var statsadvokat Ingelin Hauge som førte sakene for retten. NRK har ikke lykkes å få en kommentar fra Hauge.