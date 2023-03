Satudarah MC stilte med helt ny president i retten

– Det er helt ny informasjon for meg, uttalte politioverbetjent Thomas Myhren i retten mandag ettermiddag.

Statsadvokaten ønsker å forby Satudarah. I dag startet saken i Oslo tingrett.

Aktor Philip Green ville vite om ekspertvitnet var kjent med at Satudarah MC i Stavanger hadde gjenoppstått og fått en ny president.

Myhren jobber opp mot det kriminelle MC-miljøet i Stavanger, og den informasjonen de satt på var at Satudarah i Stavanger var lagt ned, forklarte han.

Partsrepresentanten, en mann i 50-årene, skal ha vært medlem i Stavanger-avdelingen tidligere. Han er kjent for politiet for forhold som ligger langt tilbake i tid.

Advokater Usama Ahmad og John Christian Elden. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

Mannen satt ved siden av advokatene Usama Ahamad og John Christian Elden i rettssal 250 i Oslo tingrett.

Han er fra Rogalandsområdet, og er utpekt som partsrepresentant for Satudarah MC, som nå kjemper mot å bli tvangsoppløst av påtalemyndigheten.

Han ønsket ikke å svare på spørsmål fra NRK. Det er ventet at mannen skal innta vitneboksen på tirsdag.

Les også: Knivbilde vist frem i retten: – Det er ikke fordi han går i speideren, vil jeg tro

Vil forby klubben

I 2021 kom en ny lov som åpner for at retten kan forby kriminelle gjenger. Saken mot Satudarah er første gang loven prøves for retten.

Det er statsadvokat Ingelin Hauge som fører forbudssaken for retten.

I innledningsforedraget viste hun til at foreningsfriheten, som blant annet er nedtegnet i den norske grunnloven, ikke er absolutt.

Statsadvokat Ingelin Hauge fører saken for retten. Med seg har hun medaktor Philip Green. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

– Ved en interessekonflikt, så er det en rettsstats plikt å avveie og beskytte det større godet, sa hun i retten. Hun fortsatte:

– Vi ønsker i medhold av straffeprosessloven 222, at det nedlegges et forbud mot klubben Satudarah i Norge.

Tidligere president sier han er frosset ut

Oslo-politiet har tidligere utpekt en mann i slutten av 30-årene som lederen for Satudarah i hovedstaden.

Kledd i en gul genser med svarte striper på ermene, inntok han i dag vitneboksen og fortalte at han ikke lenger er president, og at han er frosset ut av MC-klubben.

– Hjemmeværende, svarte han på spørsmål om hva hans arbeidsstilling er nå.

Mannen sier han ble frosset ut i januar i år.

Les også: Gjengtopper skutt i Oslo – jakter gjerningsmenn i MC-miljø

I retten innrømmet han at han og flere andre startet Oslo-avdelingen i 2020 etter å ha vært i kontakt med avdelingen i Stavanger.

Han har interessert seg for motorsykler i mange år, fortalte han i retten. Han sa at fellesskapet i en klubb var viktig.

– Det er en forening der man dyrker MC-interessen, sa mannen.

Politiet mener at Satudarah MC er en kriminell gjeng.

Om påtalemyndigheten får det som de vil, kan det bli den første gjengen som blir forbudt i Norge.

Den tidligere presidenten avviser at målet til Satudarah i Oslo har vært å begå kriminalitet, og at de samarbeider internasjonalt.

– Er det noen i Danmark som øver innflytelse i Norge?, ville statsadvokaten vite.

– Nei, absolutt ikke, svarte mannen i 30-årene.

Kripos-ekspert: Kun én avdeling i Norge

Politioverbetjent i Kripos, Mats Bjørnstad, har nasjonalt fagansvar for MC-kriminalitet i Norge.

Han var det første vitnet som inntok vitneboksen i Oslo tingrett. Ifølge overbetjenten var det en avdeling i Stavanger tidligere, men den er nå lagt ned. I retten sa han at det kun er én avdeling i Norge, og den er i Oslo.

Da Bjørnstad fikk spørsmål om hvem som var president, svarte han bestemt med navnet til mannen i 30-årene fra Oslo.

Bjørnstad utpekte Oslo-presidenten som den eneste presidenten i Norge.

Mannen som Oslo-politiet har utpekt som president, mener påtalemyndigheten ikke sitter på oppdatert informasjon om MC-klubben.

– Dere har mye utdatert informasjon. Kom med noe nytt, herregud, sa han fra vitneboksen.

Advokaten Usama Ahmad er enig med mannen i 30-årene.

– Det den første rettsdagen har vist, er at politiet ikke sitter på fullstendig og oppdatert oversikt, sier han.