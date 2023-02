Her er de etterlyste etter Oslo-skytingen tilbake på norsk jord

Like etter klokken 16.00 i ettermiddag landet et Norwegian-fly på Gardermoen.

Sist ut av flyet gikk de to mistenkte etter skytingen ved Nasjonalteateret natt til 15. januar.

Bevoktet av sivilt kledd politi, som var med på flyturen, var mennene i 20-årene tilbake på norsk jord etter at de rømte landet.

De var internasjonalt etterlyst i flere dager før de ble pågrepet av politiet i Milano.

På dette flyet ble de to mennene fraktet tilbake til Norge fra Italia, i følge med norsk politi. Foto: CHRISTIAN BREIDLID / NRK

Kjøres til arresten

Politiadvokat Christian Hatlo bekrefter til NRK at de to mennene er ankommet Norge.

– De er kommet til landet og vil nå bli forsøkt avhørt av politiet, opplyser Hatlo.

De to mennene vil nå bli kjørt til arresten.

Hvordan de stiller seg til skyldspørsmålet er forelpig uvisst.

– Vi vet ikke hvordan de stiller seg til siktelse. Begge forsvarerne vil ha kontakt med dem raskt, sier Hatlo.

Siktet for drapsforsøk

Mennene er siktet for drapsforsøk etter at to menn i 30-og 40-årene ble skutt på åpen gate.

Motivet for skytingen er foreløpig ikke kjent. Politiet etterforsker om det kan være knyttet til en langvarig konflikt i Oslos kriminelle underverden.

De to siktede er tilknyttet MC-klubben Satudarah. De to fornærmede er lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns.