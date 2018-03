Mannen bak Listhaugs kontroversielle Facebook-innlegg

Han har blitt omtalt som Norges svar på «Steve Bannon» og best kjent som mannen bak innvandringsminister Sylvi Listhaugs enorme gjennomslag i sosiale medier.

Tirsdag gikk han av som politisk rådgiver sammen med Sylvi Listhaug, og bekreftet samtidig at det var han som lagde Facebook-innlegget som startet mistillitsrabalderet.

– Det var jeg som teknisk sett laget det og la det ut, men budskapet kom jo fra Helgheim kvelden før, sier Teigen til Adresseavisa, og refererer til Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsmann.

Teigen har vært en sentral og nær politisk rådgiver for avtroppende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) de siste årene, og har blant annet hatt ansvar for hennes kontoer på sosiale medier. Han mener, i likhet med Listhaug selv, at Ap har drevet en heksejakt denne uken.

– At de har gjort denne saken slik den ble, er skittent og unødvendig. Det viser hvilket nivå de vil legge seg på fremover, sier Teigen.

– Tett samarbeid

Espen Teigen har foreløpig ikke ønsket å kommentere avgangen ytterligere overfor NRK.

Mannen som er ansvarlig for kroningen av Sylvi Listhaug som Facebook-dronning, har ikke vært redd for å provosere og utfordre den offentlige samtalen.

Gunn Enli professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, mener at Listhaug og Teigen har vært avhengig av hverandre for å oppnå suksessen på sosiale medier.

Professor ved institutt for medier og kommunikasjon mener Teigen og Listhaug brukte polarisering som virkemiddel for å oppnå suksess på Facebook. Foto: UiO

– Det at hun kun har hatt én rådgiver har gjort at de har hatt et tett samarbeid. Hans type og innstilling hjelper, samtidig som jeg ikke tror det er mulig å få til det samme med hvilken som helst politiker, sier Enli til NRK.

Brukte polarisering som virkemiddel

Teigen og Listhaug, ble ofte beskyldt for å drive med skremselspropaganda. Etter flere bilbranner i Oslo tidligere i sommer, brukte Frp Facebook til å advare mot «svenske tilstander» i Norges hovedstad.

– Det hadde vært utrolig søkt om vi hadde forsøkt å dekke over det, slik de har gjort i Sverige. Er det én ting som har ført Sverige ned i grøfta, så er det at de har skjøvet alt under teppet, sa Teigen til NRK.

Enli mener at Listhaug og Teigen har brukt polarisering for å få oppmerksomhet på Facebook.

– De har fått Sylvi Listhaug til å stå fram som en person. Han har stått for budskapet, mens hun fremstår som ekte. Der andre politikere bare poster en melding, så holder de debatten ved like. De har også hatt en strategi hvor de har tatt tak i nyhetssaker og levert et alternativ. Dette kjennetegner et populistisk budskap, sier hun.

I juni i fjor fikk Teigen massiv kritikk for sin deltakelse i et portrettfotografi i VG Helg. Han både satt og på tråkket på det norske flagget mens han holdt en sigar mellom fingrene.

Teigen beklaget sitt bidrag, og har omtalt hendelsen som sin største medietabbe, til NRK.

Unngikk svartmaling

Teigen har politisk aktiv fra 14-års alderen. Han har selv sagt at han ikke eier en eneste dongeribukse, har 150 slips og elsker å provosere. Som politisk rådgiver hadde han ansvaret for Listhaugs Facebook-konto, og var strategen bak hennes suksess på sosiale medier.

Espen Teigen hadde ansvaret for Sylvi Listhaugs Facebook-side. Foto: Børge Sandnes / Frp

Han har vært en massiv tilhenger av å bruke sosiale medier for å unngå svartmaling.

– Sosiale medier gjør at det er mange forskjellige dimensjoner i valget. Dersom det kommer en svartmaling, rekker man knapt svare på den før neste sak er i gang. Ting går veldig fort, og det kan endre valgkampen, sa han til NRK.

Uten kritiske motspørsmål og journalistiske vinklinger fikk Listhaug ut sitt budskap på sine premisser, sa Teigen til NRK. Han mente også man slapp unna venstrevridde journalister ved å legge ut på Facebook.

– VG ble sure da vi prioriterte å legge ut et innlegg på Facebook fremfor å snakke med dem først. Men på Facebook nådde vi 700.000 og slapp å bli sensurert av venstrevridde journalister, sa han til Journalisten.no i februar i fjor.