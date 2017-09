Mange tusen er rammet av SAS-innstillinger

Da partene ble enige om en ny avtale ved 4-tiden natt til torsdag, begynte arbeidet med å få flyene inn i trafikk igjen. I går innstilte SAS flere enn 100 fly som skulle tatt av før klokka 14 i tilfelle en opptrapping av streiken.

Nå er flere enn 10.000 passasjerer rammet av innstillingene.

Tonje Sund, pressekontakt i SAS. Foto: Privat

– Vi beklager de ulempene dette har medført for de reisende og skal gjøre vårt ytterste for at passasjerene skal komme frem dit de skal utover dagen, sier Tonje Sund, pressekontakt i flyselskapet til NRK.

Hun sier trafikken vil gå som normalt igjen fra klokka 14 og ber passasjerer ta kontakt med flyselskapets kundesentre for å bli booket om.

– Vi må regne med noen forsinkelser, men vi jobber intensivt med å få trafikken i gang så snart som mulig.

Sund sier SAS anbefaler de som skal ut å reise å møte opp til vanlig tid, med mindre de har fått beskjed om at flyet deres er innstilt. Hun sier SAS vil jobbe med informere fortløpende utover dagen i ulike kanaler.

På Oslo Lufthavn deler SAS ut mat og drikke til passasjerer i køen. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Stille på Sola

På Stavanger Lufthavn Sola var det stille ved sjutiden på morgenen. Åtte avganger er innstilt og stasjonssjef i Widerøe ground handling, Hilde Skåra, sier til NRK at det kan se ut som folk har funnet alternative ruter eller andre måter å reise på.

Hilde Skåra, Widerøe. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Jeg møtte en mann her i morges som skulle til Oslo, men som skulle fly via København. Vi fikk ordnet en direkteavgang til ham i stedet, forteller hun til NRK.