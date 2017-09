SAS-streiken er avblåst

Norsk Flygerforbund og Parat har blitt enige med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale.

– Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav. Dette gjør at vi kan anbefale avtalen for våre medlemmer, sier forhandlingslederne Jens Lippestad i Norsk Flygerforbund og Jan Levi Skogvang i Parat i en pressemelding like etter klokken 04.00 torsdag morgen.

Les også: SAS innstiller avgangar

Les også: SAS ber passasjerer endre reiser

Forventer normal flytrafikk torsdag ettermiddag

Skogvang sier til NRK at det har vært en veldig komplisert og vanskelig forhandling og mekling.

– Etter at vi gjenopptok samtalene med SAS i går, har vi nå klart å komme til en løsning som begge partene gikk for, sier han.

– Når vil flytrafikken gå som normalt igjen?

– Jeg tror SAS er i gang igjen for fullt i løpet av torsdag ettermiddag. Jeg er sikker på at alle gjør alt de kan for å få flytrafikken i gang så fort som mulig, sier Skogvang.

– Unødvendig usikkerhet

Lippestad sier at den endelige avtalen er tilnærmet det samme tilbudet de ga SAS under meklingen i helgen.

– I dette tilbudet hadde vi strukket oss svært langt for å unngå en streik. Den usikkerheten som er skapt de siste dagene har således vært helt unødvendig, sier han.

Les også: - Regner med en utstrakt hånd fra SAS-ledelsen

På spørsmål fra NRK om hvor fornøyd medlemsorganisasjonene er med den endelige avtalen, svarer Skogvang:

– Det har nok vært store forhåpninger om store forbedringer, og i så måte så har vi ikke kunnet innfri disse fullt og helt. Nå må vi forsøke det vi har fått gjennom, og se hvordan dette virker. Jeg håper at avtalen i alle fall vil gi noen forbedringer for våre kolleger.

– Hvordan kom dere ut lønnsmessig?

– Der har vi en treårsavtale, i likhet med de to andre foreningene, med en lønnsøkning på seks prosent over tre år.

– Ukorrekte påstander

Den største utfordringen i meklingen har ifølge Skogvang vært uttalelsene fra NHO-direktør Torbjørn Lothe og SAS' konsernsjef Rickard Gustavsson.

– Det vi nå har fått er i tråd med hva de har fått i de andre skandinaviske landene og det som lå på bordet i meklingen når vi gikk fra hverandre for noen dager siden. Resultatet viser at påstandene disse to har fremsatt i media de siste dagene, ikke medførte riktighet, sier han i pressemeldingen.

Les også: SAS-streiken: – En kjemperisiko for begge parter å fortsette konflikten

Les også: Flystreiken i SAS: Partene anklager hverandre for «røverhistorier» og «fantastisk vrøvl»

Imøtekommende motpart

Skogvang sier videre at meklingen kom inn på et bedre spor etter tre dager med streik.

– Selv om det har vært et beskjedent streikeuttak så langt, møtte vi onsdag en motpart som var mer imøtekommende. Vi synes det er bra at vi sammen har funnet en løsning og unngår streik, sier han.