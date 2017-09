Lillian mister ferien på grunn av innstilt SAS-fly

I morgentimene i dag er køene foran SAS' service-skranke på Oslo lufthavn i ferd med å vokse seg stadig lenger.

Blant passasjerene som har fått innstilt flyavgangen sin, er Lillian Moe.

Hun kom med natt-toget fra Trondheim i morges og skulle etter planen reise på en etterlengtet ferie til spanske Fuerteventura.

Den må hun trolig se langt etter.

VENTER: SAS-personell deler ut mat og vann til ventende passasjerer på Oslo lufthavn. Foto: Vilde Helljesen / NRK

– Umulig å få booket om

– Jeg kommer meg ikke på ferie nå. Jeg skulle på charter-tur, men skulle reise med rutefly via Zürich, og det er innstilt. Og det var helt umulig å få booket om til et annet rutefly, så det blir ingen ferie på meg nå, sier Moe til NRK.

Etter 18 timers mekling på overtid kom Norsk Flygerforbund og Parat i natt til enoghet med NHO Luftfart/SAS om en ny tariffavtale, og SAS-streiken ble dermed avblåst.

Likevel er en rekke SAS-avganger fortsatt innstilt, etter at SAS i går innstilte flere enn 100 fly som skulle tatt av før klokka 14 i dag, i tilfelle en opptrapping av streiken.

– Jeg hadde gledet meg til ferien, så det er litt bittert at det endte sånn, sier Lillian Moe.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg vet ikke. Ta meg en kopp kaffe. Så får jeg se om det er noen på Østlandet som har lyst på et besøk, sier hun.

RAMMEDE PASSASJERER: Mange passasjerer som er rammet av de innstilte SAS-avgangene, har møtt opp på Oslo lufthavn i morges for å forsøke å komme seg av gårde med andre fly. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Frustrerte passasjerer

INNSTILT: Bente Anett Johnsen fikk denne SMS-en fra SAS i går med beskjed om at avgangen hennes er innstilt. Foto: Vilde Helljesen / NRK

I køen foran SAS-skranken står også Bente Anett Johnsen. Hun var blant de mange som fikk en SMS fra SAS i går med beskjed om at flyet hun skulle med til Bodø klokken 8.40 i morges, var innstilt.

– Jeg synes det er frustrerende å bli rammet, særlig når det ikke blir streik likevel. Da synes jeg det var unødvendig å innstille så mange avganger. Det skaper unødvendige problemer for meg og de andre som er rammet, sier Johnsen.

– Vi fikk egentlig beskjed om å ikke møte opp her i dag, men hvis jeg ikke kommer meg hjem i dag, skaper det problemer for meg og min jobb, så jeg kom likevel og håper at dette kan løse seg, sier hun.

– UNØDVENDIGE PROBLEMER: Bente Anett Johnsen skulle ha tatt fly til Bodø i morges, men avgangen er innstilt. – At SAS innstilte så mange avganger i tilfelle opptrapping av streiken, skaper unødvendige problemer, sier hun. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Foreløpig vet hun ikke når hun kan komme seg av gårde.

– Jeg kan skjønne at SAS innstilte på forhånd slik at folk skulle få en sjanse til å booke seg om, men når de innstiller avgangene og streiken avblåses, mener jeg at at de burde ha hatt en bedre plan for hva de skulle gjøre dersom meklingen løste seg, sier Johnsen.

10.000 passasjerer rammet

Nå er flere enn 10.000 passasjerer rammet av innstillingene.

– Vi beklager de ulempene dette har medført for de reisende og skal gjøre vårt ytterste for at passasjerene skal komme frem dit de skal utover dagen, sier Tonje Sund, pressekontakt i flyselskapet til NRK.

Hun sier trafikken vil gå som normalt igjen fra klokka 14 og ber passasjerer ta kontakt med flyselskapets kundesentre for å bli booket om.

– Vi må regne med noen forsinkelser, men vi jobber intensivt med å få trafikken i gang så snart som mulig.