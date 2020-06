Mæland: – Vi må lære av denne saken

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble fredag morgen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet.

Justis- og beredskapsministeren sier hun tar den ferske dommen til etterretning.

– Jeg tar saken til etterretning, og det er åpenbart at vi må lære av denne saken. Jeg vil komme tilbake til hvordan de kan gjøres når dommen er rettskraftig, sier hun til NRK.

Etter at Jensen ble funnet skyldig og dømt til 21 års fengsel i Oslo tingrett, tok daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) initiativ til en ekstern og uavhengig gransking.

Begrunnelsen var at tilliten til politiet var svekket. Daværende politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, var også åpen for en gransking.

Da ankesaken begynte, snudde Justisdepartementet. De ville ikke vurdere en gransking før en eventuell dom var rettskraftig.

Siden Amundsens oppfordring har tre justisministre kommet og gått uten at det har skjedd noe mer.

FØR DOMMEN: Eirik Jensen og samboer Ragna Lise Vikre utenfor Oslo tinghus fredag morgen. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Vil ha gransking

Leder Lene Vågslid (Ap) i Stortingets justiskomité mener det trengs en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i dommen.

– Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig. Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være, sier Vågslid til NTB.

Derfor ber hun om en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i dommen og det som har kommet fram i rettssaken.

– Jeg er glad for at Oslo politidistrikt på eget initiativ har tatt grep for å skjerpe sine egne rutiner, sine etterforskningsmetoder og interne kultur. Men alle vil uansett være tjent med en ekstern gjennomgang av denne saken, som ikke bare angår Oslo politidistrikt, men i bunn og grunn om tilliten til politiet og deres samfunnsoppdrag, sier Lene Vågslid.

