Vil begynne å korona-vaksinere neste uke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det melder britiske helsemyndigheter i en pressemelding.

Vaksinen er utvikle av Pfizer/BioNtech og britiske myndigheter jobber nå med å lage en liste over hvem som skal prioriteres.

– Vi er klare til å starte vaksineringen neste uke, men det kommer til å bli en tøff prioritering siden mengden er begrenset, sier Storbritannias helseminister Matt Hancock, som sier at de nå er i ferd med å bygge opp store vaksinesentre flere steder i landet.

Akkurat nå forbereder 50 sykehus seg på starte vaksineringen.

Biontech, Fosun Pharma og Pfizer Det tyske legemiddelselskapet BioNTech melder at dere koronavaksine har vist seg å være 95 prosent effektiv. Storbritannia starter vaksinering i desember. Les mer Vaksinen BNT162b2 er basert på systemet kroppen din har for å bygge ting. Vaksinen er bare byggeinstruksjoner til cellene. Instruksjonene er basert på de samme kodene som cellene bruker hele tiden til dette formålet. Disse heter mRNA, eller «budbringer ribonukleinsyre». Det som skjer er følgende: Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra koronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at koronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. Du får vaksinen sprøytet inn i kroppen. Informasjonen i vaksinen når fram til maskinene i cellene som bygger proteiner. Disse maskinene bygger kopier av det såkalte «spike-proteinet» fra koronaviruset. Disse proteinene blir skilt ut av cellene og blir oppdaget av immunforsvaret. Immunforsvaret reagerer på samme måte som om ekte koronavirus har kommet inn i kroppen. Det blir produsert antistoffer og immunsystemet husker at koronavirus er noe fremmed som det skal reagere på. Du er vaksinert. Lukk

– Godt tegn

– Det vi vet er at den engelske regjeringen vedtok regler som gjorde at legemiddelmyndighetene, kunne gi en nødgodkjenning av denne vaksinen, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk til NRK.

– Hva vil det si for starten av vaksineringen?

– Det sies at de skal kunne starte vaksinering allerede i neste uke, men vi får jo vente og se om det blir slik.

– Hva vil dette ha å si for vaksinen for resten av verden?

– Det er jo et godt tegn. Dette er jo den første godkjenningen, så forventer en jo kanskje en godkjenning i USA i midten av måneden, og en godkjenning for hele Europa mot slutten av desember. Om dette får noen direkte betydning tror jeg nok ikke, men det er selvfølgelig veldig interessant at britene har handlet så raskt, sier Madsen.

Pfizer opplyser at de vil begynne å sende vaksinedoser til Storbritannia umiddelbart og er klare for å gjøre det samme i USA dersom legemiddelverket FDA godkjenner vaksinen der.

– Det er et historisk øyeblikk. Vi fokuserer på å raskt kunne forsyne en vaksine som holder høy kvalitet verden over, sier Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla.

Storbritannia har bestilt doser til 20 millioner mennesker, men det er uklart hvor mange av dem som ankommer i løpet av desember. I tillegg må Pfizer-vaksinen lagres i svært kalde temperaturer.

Først i verden

Pfizer/BioNtech og Moderna er de to første til å melde at deres vaksiner hadde god effekt, har nå også som de første bedt EU om å godkjenne produktene.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) skal etter planen behandle Pfizer/BioNtech-vaksinen 29. desember, mens 12. januar skal Moderna-vaksinen diskuteres.

Nå har altså vaksinen til Pfizer/BioNtech blitt godkjent av Storbritannia.

Om vaksinene får godkjenning for midlertidig bruk i Europa, blir spørsmålet hvor fort Norge kan få tak i vaksiner, og hvem man skal vaksinere.

Steinar Madsen har tidligere uttalt til NRK at arbeidet med å utvikle en koronavaksine har gått uvanlig fort. Samtidig som sikkerheten ser ut til å være godt ivaretatt, blant annet gjennom grundige gjennomganger av de foreløpige testresultatene.