Lørenskog-forsvinningen: Etterforskningen blir tyngre og dypere

– Vi har vært igjennom en stor innsamlingsfase. Vi har vært igjennom den første bearbeidelsesfasen i søken på om det er noen enkle spor og enkle svar som kan bringe oss videre i saken. Det har vi ikke funnet, sier etterforskningsleder Tommy Brøske til NRK.

Den omfattende etterforskningen startet da Tom Hagen kontaktet politiet den 31. oktober i fjor.

Inne i villaen på Fjellhamar ble det funnet et brev med krav om løsepenger og spor som tydet på at kona hans, Anne-Elisabeth Hagen (69), var blitt bortført mot sin vilje.

Ingen har hørt fra 69-åringen siden, og det har heller ikke vært noen ny kommunikasjon med de antatte bortførerne.

Brøske sier til NRK at etterforskningen nå har gått over i en ny fase.

– Nå har vi gått inn i en tyngre og dypere etterforskning som vil være tidkrevende. Det handler om i stor grad analytisk tilnærming og se ting i sammenheng og vurdere betydningen av ulike spor som er sikret, og i hvilken grad det kan kaste nytt lys over saken, eller bringe etterforskningen videre, sier politiinspektør Tommy Brøske til NRK.

Dropper etterlysning

Et av hovedsporene til politiet har vært en overvåkingsvideo som ble tatt på utsiden av Futurum-bygget på Lørenskog på morgenen den dagen Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt.

Videoen viser to ukjente menn som går forbi bygget der Tom Hagen jobber. Mennene var etterlyst, men i går opplyste politiet at de nå har satt dette prosjektet til side, uten at mennene har blitt identifisert.

– Vi vurderer det som mindre sannsynlig at disse to personene kan settes i sammenheng med at Anne-Elisabeth Hagen er savnet fra sitt hjem, sa Brøske til NRK.

Brøske avviser at beslutningen om å vrake videoprosjektet med de to mennene betyr at etterforskningen nå peker i en annen retning enn tidligere.

– Jeg kan bekrefte at saken blir etterforsket like bredt som den gjorde fra starten av, sier etterforskningslederen til NRK.

Gjennomgangen av rundt 6000 timer med videoovervåkning fortsetter. Det er blant annet hentet inn video fra bomstasjoner, trafikkameraer og bensinstasjoner i jakten på savnede Anne-Elisabeth Hagen.

Videoprosjektet har bestått av to grupper, hvor én jobber med den mest aktuelle tidsperioden rundt forsvinningen og den andre gruppen sjekker tips i saken opp mot videomateriale.