Innstillingen fra sekretariatet i LO til kongressen er å gi 10 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 2 millioner kroner til SV og 1 million kroner til Senterpartiet.

Det er det største pengebidraget LO noensinne har gitt. Foran forrige stortingsvalg ga LO litt over 8 millioner til de tre partiene. Også i 2013 var det det dypeste LO hadde gravd i pengekista.

Begrunnelsen for den historisk høye støtten foran årets valg er som følger:

– LO ser det som sin oppgave å kjempe for en samfunnsutvikling som styrker fellesskapet, og for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle, sier LO-leder Gerd Kristiansen i en pressemelding.

At de partiene ligger LOs hjertesaker nærmest, oppgis altså som grunnen til valgkampstøtten.

Arbeidstakerorganisasjon, med 915 000 medlemmer, ønsker å styrke det organiserte arbeidslivet. Som de borgerlige har fått kritikk for å svekke.

– Norske arbeidstakere har nytt godt av det fagligpolitiske samarbeidet, og vi mener at landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, sier LO-lederen.

I tillegg er det lang tradisjon for at en rekke av LO-forbundene også bevilger økonomisk valgkampstøtte, særlig til Arbeiderpartiet.