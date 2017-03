Listhaug vil ha grundig sjekk av asylsøkeres telefoner

Hun og regjeringen foreslår ifølge ABC Nyheter at det bør etableres hjemmelsgrunnlag i utlendingsloven og utlendingsforskriften som gjør at politiet kan undersøke asylsøkeres mobil og datamaskiner for å avdekke flere opplysninger enn det de kan i dag.

Fra før kan politiet undersøke disse eiendelene for å kartlegge utlendingers identitet.

– Vi vil at politiet skal kunne gjennomføre undersøkelser for å avdekke forhold som kan ha betydning for om søkeren kan utgjøre en sikkerhetstrussel, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Statsråden, som snart går ut i svangerskapspermisjon, mener dette bør brukes til å få informasjon om reiserute og andre opplysninger som har betydning for vurderingen av asylsøknader. I tillegg vil hun at undersøkelsene skal kunne avdekke opplysninger om menneskehandel eller -smugling.

Hun får støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet, som i et nytt lovforslag foreslår at visitasjon bør kunne foretas som rutineundersøkelse.

Flere andre europeiske land, blant annet Tyskland, har også foreslått tiltak som skal sørge for å komme til bunns i identiteten til asylsøkere utlendingsmyndighetene er usikre på.

Statsminister Angela Merkel og hennes regjering vil åpne for raskere utsendelse av avviste asylsøkere gjennom å gjennomsøke asylsøkernes mobiltelefoner og andre digitale enheter for å kunne fastslå identitet og opprinnelsesland når søkerne sier de har mistet identitetspapirene sine.