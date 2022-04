Listhaug med knallhardt angrep på «kalkulator-Trygve»

– Våre verdier er under angrep, sa Frp-leder Sylvi Listhaug elleve ganger i løpet av sin tale til partiets landsmøte fredag formiddag.

Se hele talen nederst i salen.

Hun begynte med selv å gå til angrep på Russlands invasjon av Ukraina.

– La meg sende Fremskrittspartiets uforbeholdne støtte til de som står i frontlinjen i krigen mot kommunisme, mot tvang, mot undertrykking og autoritære krefter i Europa: Og til ukrainske soldater som har kjempet i over to måneder: Vi står på deres side!

Listhaug la til:

– Til ukrainske sivilister, som nekter å bøye ryggen, men som står fast: Vi er imponert over dere!

Frps landsmøte 2022 Ekspandér faktaboks Framstegspartiet samlar 226 delegatar frå heile landet på Gardermoen 29.-30. april. Landsmøtet er det høgste organet til partiet og vedtar kva politiske standpunkt partiet skal ha. I år med stortingsval vedtek dei eit fireårig partiprogram, slik dei gjorde i 2021. I år skal dei vedta politiske uttalar og velje partileiar og sentralstyrerepresentantar. Dette er nokre av sakene dei skal diskutere no: kjernekraft, eksamensordninga, norske energiressursar, moms på reparasjonstenester og fastlegeordninga.

Til angrep på Senterpartiet

Etter en rekke andre verdikamper, gikk hun i talen til angrep på Senterpartiet og dets partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– I en tid hvor folk blør, så har vi altså en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo for å «følge situasjonen nøye». Min beskjed til «kalkulator-Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret og sørg for at folk flest og bedriftene våre får hjelp til å komme seg gjennom strømkrisen!

Hun peker på at Sp ikke skulle sitte i en regjering der bensin- og dieselprisene var over 20 kroner, men nå har de gjort det i et halvt år.

– Trygve, du har to valg: Enten gjør du som Frp foreslår og fjerner avgiftene på bensin og diesel, eller så får du komme deg ut av regjering.

Listhaug mener at Senterpartiet har vist sitt sanne ansikt.

– Det er ikke mange som stemte på Senterpartiet som smiler nå. Latteren er borte. Kaffekanna er tom og vi har fått erfare at det er vanlige folks tur - vanlige folks tur til å bli flådd.

– Hodeløs innvandringspolitikk

Listhaug var også opptatt av «svenske tilstander», som igjen er aktuelt etter de siste urolighetene i Sverige.

– Jeg er dypt bekymret over utviklingen vi har sett i Sverige, vårt nærmeste naboland.

– Vi ble latterliggjort og hundset da jeg reiste til Rinkeby i 2017 og snakket om svenske tilstander. Nå er det ingen som ler lenger, og stadig flere sier rett ut det alle vet. Dette skjer på grunn av en hodeløs innvandringspolitikk.

Hun trakk også linjer til hendelser i Norge, som sammenstøtene i Sandefjord.

– Det er unødvendig og respektløst å brenne Bibelen eller Koranen. Jeg vil ta klar avstand fra det. Men Frp vil alltid forsvare retten til å gjøre det. Ytringsfriheten skal seire. De som har problemer med at det er lov å brenne Koranen i Norge får flytte til et land som forbyr det, sa hun.

Vil ha oljeforlik

Listhaug trakk videre linjer fra Russland til norsk olje- og gasspolitikk.

Også energipolitikk er frihetskamp, slo Listhaug fast. Det er feil og farlig å redusere norsk olje- og gassutvinning, mener Frp-sjefen.

– Jeg vil derfor komme med en innstendig oppfordring til Ap, Sp og Høyre: Nå må tiden for naiv energipolitikk være over, sa hun til sterk applaus fra salen.

– Dere må slutte å la partier som i praksis er Putins beste venner presse dere til å spille hasard med norsk sikkerhetspolitikk og norske arbeidsplasser, fortsatte hun.

Hun mener det umiddelbart må inngås et oljeforlik mellom Frp, Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet som sikrer økt tempo for norsk olje- og gassutvinning.

– Det må innebære ny konsesjonsrunde i år. Vi kan ikke overlate olje- og gassproduksjon til Russland, Saudi-Arabia og andre autoritære stater. Derfor må vi sikre at Norge produserer mest mulig olje- og gass, sa Listhaug.

Vil styrke det norske forsvaret

I forkant av landsmøtet har Listhaug gjort det klart at hun ønsker å åpne for utenlandske militærbaser i Norge.

I talen var det ingen store politiske nyheter fra Frp-lederen, men hun tok opp en rekke aktuelle tema, som å ta til orde for en massiv oppgradering av det norske forsvaret og styrke samarbeidet med Nato og USA.

Samtidig er hun sterkt kritisk til en norsk EU-debatt.

– Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med Frp etter valget i 2025, så kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang, sa hun til applaus fra salen.

Listhaug drømmer også om at Frp og de borgerlige partiene skal overta makten i storbyene i Norge.

– Dette verdivalget skal vi vinne.

Sjå heile talen her: