Ukraina-pakke på 14,4 milliarder kroner

– Vi styrker vår nasjonale forsvarsevne og trygghet. Samtidig setter vi norske kommuner i stand til å ta imot et stort antall ukrainske flyktninger. Det vi legger fram i dag er et kraftfullt signal til norske kommuner om at fellesskapet stiller opp. Dette er solidaritet i praksis. Vi skal sette kommunene våre i stand til å klare denne jobben. Det vil kreve mer av barnehagene, skolene, helsevesenet, frivilligheten og på mange andre områder, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen varsler også endringer i regelverk som skal gjøre det lettere for kommunene å tilrettelegge for flyktninger.

– Vi kan ikke ha firkantede regler som gjør at vi taper tid, eller som får løsninger som ikke passer til denne situasjonen, sier Støre.

De viktigste punktene i Ukraina-pakken Ekspandér faktaboks Styrking av den sivile og militære beredskapen: * 3 milliarder kroner for raskt å styrke Forsvaret og militær beredskap, inkludert evnen til avskrekking og forsvar sammen med allierte og partnere. * 512 millioner kroner for å styrke innsatsen mot etterretning, sabotasje og påvirkning fra fremmede stater, og tiltak for å bedre den sivile beredskapen. Økt digital sikkerhet * Den sivile beredskapen bedres, herunder gjennom mer materiell og personell i Sivilforsvaret. * Forslag om å etablere en moderne befolkningsvarsling, slik at varsel vil kunne sendes alle med mobil i hele landet. Integrering og inkludering av flyktningene: * 7,1 milliarder kroner i økte bevilgninger til UDI, politiet og IMDi for å håndtere økte asylankomster. * 1,7 milliarder kroner i økt bevilgning til omfordeling av 2 500 flyktninger fra Ukrainas nærområder samt medisinsk evakuering av inntil 550 pasienter og deres pårørende. * 718 millioner kroner i økt bevilgning til driftsposter under UDI, politiet, PST, IMDi og NAV for å dimensjonere mottaksapparatet til den høye flyktningstrømmen. * 1 milliard kroner i økt tilsagnsramme for tilskudd til utleieboliger og istandsetting av boliger, for å bistå kommunene med å skaffe boliger for å bosette flyktninger. * 170 millioner kroner i økt skjønnstilskudd for fordeling til vertskommuner som har vesentlige utgifter i mottaksfasen som ikke blir dekket av vertskommunetilskuddet. * 150 millioner kroner til barnevernet for å håndtere økningen av flyktninger. * 86,5 millioner kroner i tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge. * 50 millioner kroner til læremidler og fjernundervisning i barnehage og grunnopplæring for barn, unge og voksne. * 50 millioner kroner til frivillige organisasjoners arbeid med å inkludere flyktninger fra Ukraina. * 50 millioner kroner i økt bevilgning til norskopplæringsordningen. * 15 millioner kroner til norsktrening og engelsktrening i regi av frivillige organisasjoner. * 64 millioner kroner til 1 000 midlertidige studieplasser. * 15 millioner kroner til tiltak for økt psykososial beredskap, slik at flyktningenes behov for hjelp kan møtes på en god måte. Tiltak for bedrifter som er særlig rammet av krigen i Ukraina: * Etablering av en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer, med en garantiramme på 400 millioner kroner og avsetninger til tap på 120 millioner kroner. * Utvidelse av rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge med 500 millioner kroner, rettet mot bedrifter i Øst-Finnmark. * 55 millioner kroner til en støtteordning for bedrifter som har hatt vesentlig inntektsbortfall som følge av krigen i Ukraina. * 50 millioner kroner til regionalpolitiske tiltak for å bidra til utvikling og omstilling av næringslivet i Øst-Finnmark. (Kilder: NTB, Finansdepartementet)

Foreslår 10,7 milliarder til mottak av flyktninger

Krigen i Ukraina har store konsekvenser også for Norge. Både når det gjelder forsvar og sivilt beredskap, men også flyktningstrømmen.

I dag la Finansdepartementet fram en budsjettproposisjon, altså et forslag til Stortinget, om hvor mye som skal settes av til å håndtere følgene av krigen.

Jonas Gahr Støre under regjeringens pressekonferanse Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Konsekvensene av denne krigen vil sette oss på en historisk prøve, sier Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse om Ukraina-krisen fredag.

– Ettersom grusomhetene fortsetter og tallene på flyktninger øker, så er det ingen tvil: Dette vil kreve det beste av oss i det vi kan kalle mottaksfasen, og så i den fasen som kommer når folk skal finne sin plass i et samfunn, bli noens nabo, noens kollega, komme inn i et lokalsamfunn, sier Støre.

Krigen har så langt tvunget mer enn 4 millioner ukrainere på flukt fra landet. Alle europeiske land bistår i denne krisen, også Norge. Regjeringen foreslår økonomiske tiltak på totalt 10,7 milliarder kroner til mottak av flyktninger fra Ukraina.

Det er allerede kjent at Forsvaret skal styrkes med 3 milliarder og den sivile beredskapen med 0,5 milliarder.

Bedt om å ta imot 35. 000 flyktninger

– Det finnes ingen fasit på hvordan vi gjør dette, men vi har arbeidet intenst med å kartlegge hva dette krever av oss, slik at kommunene kan ta imot folk. I første omgang gjør vi oss klare til å ta imot 30. 000 flyktninger fra Ukraina, sier Støre.

Norske kommuner er bedt om å ta imot 35.000 flyktninger i 2022, som er sju ganger flere enn antallet som bosettes i et normalår.

Flyktningene skal integreres, og skal inn i jobb, skole og utdanning. Det er derfor snakk om store ekstrautgifter for kommunene.

Regjeringen gir 48 millioner kroner ekstra til å opprette 1.000 nye studieplasser ved universitet og høgskoler.

Bør gå sammen

Finansministeren mener at Stortinget bør gå sammen for å bli enige om krisepakken som har blitt lagt frem.

– Jeg vil understreke tradisjonen vi har i Norge om at når det er ekstra krevende, så prøver vi også å finne brede, samlende løsninger i Stortinget. Det kommer Sp og Ap til å ta initiativ til, sier Vedum på en pressekonferansen.

Vedum viser til at Stortinget gikk sammen om et forlig i forbindelse med store krisepakker under flyktningkrisen i 2015 og under koronakrisen.

– Det er bra at regjeringen inviterer til et bredt forlik om en krisepakke. FrP støtter forslagene om å bevilge mer penger til forsvaret, sivil beredskap og å hjelpe ukrainske flyktninger, sier FrPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi

Han mener derimot at det er skuffende at regjeringen legger frem en krisepakke uten å gjøre mer for folk flest og bedrifter i Norge, for å håndtere de høye prisene på drivstoff, strøm og mat.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fra en pressekonferanse før regjeringen starter arbeidet med budsjettet for 2023. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regjeringen har en budsjettavtale med SV, som også skal være med i prosessen. De har tidligere uttalt at de er kritiske til å ta tas penger fra bistandsbudsjettet til å bruke her i landet.

Også internt i regjeringen pågår en dragkamp om hvor pengene skal tas fra. De vel 40 milliardene i bistandsbudsjettet er satt av til mennesker i nød, og krigen i Ukraina har ikke gjort behovet for hjelpe til verdens fattige mindre. Tvert imot kan krigen utløse en global matkrise, med økte priser på blant annet hvete.

Økt overvåking

Det som tidligere har blitt kjent er at 800 millioner kroner bevilges til økt overvåking av havområdene i nord. Dette dreier seg blant annet om å seile mer med fregatter og ubåter, og noe av pengene går til økt vedlikehold av fartøyene, ifølge NTB.

650 millioner kroner øremerkes til økt aktivitet i Hæren og Heimevernet. Det skal også brukes 1 milliard kroner til å styrke beholdningen av ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og fylle opp drivstofflagre.

Militærøvelsen Cold Response 2022 ble hold i indre Troms i mars. Bildet er fra da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte øvelsen i slutten av mars. Foto: Geir Olsen / NTB

Det har blitt foreslått å bruke 350 millioner kroner til å rakst øke styrkeevnen til alliert mottak, dette er primært i nord.

200 millioner kroner skal også bevilges for å øke Forsvarets evne til å motstå digitale trussel og styrke Etteretningstjenesten.