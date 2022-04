Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ble overdøvet av motdemonstranter, som ropte «ingen rasister i våre gater».

Rundt klokken 16:20 opplyser politiet til NRK at de avbryter demonstrasjonen. Ifølge NRKs fotograf er det benyttet gassgranater og motdemonstrantene befinner seg i gatene.

Politiet opplyser også at Sian avsluttet apellen med å brenne koranen.

Gassgranat sprer demonstrantene. Du trenger javascript for å se video. Gassgranat sprer demonstrantene.

Amper stemning

Stemningen under demonstrasjonen var svært amper.

Det ble kastet både sko, steiner, brusbokser, vannballonger, vannflasker og egg over sperringene. Motdemonstranter reiv i sperregjerdene mens de ropte Alla Akbar. Flere titalls politibetjenter er til stede, og har tok i bruk tåregass for å få folk til å trekke unna.

Rundt klokken 16 brukte politiet fortsatt tåregass mot motdemonstrantene for å spre folkemengden.

Ifølge NRKs fotograf hoppet en mann over barrikaden og løp mot Sian. Han ble taklet av flere politi og tatt vekk.

Det er veldig mye politi på stedet, men ifølge NRKS journalist Kristin Rivrud virker det som om politiet har kontroll.

Politiet oppfordret publikum og andre som har møtt opp til å trekke unna da tåregassen sprer seg.

Det er ganske betent stemning, roping, kasting av sko, stein, risting i barrikader og bruk av tåregass fra politiets side, opplyser NRKs fotograf. Du trenger javascript for å se video. Det er ganske betent stemning, roping, kasting av sko, stein, risting i barrikader og bruk av tåregass fra politiets side, opplyser NRKs fotograf.

– Uforutsigbart

– Akkurat nå er situasjonen såpass anspent at politiet vurdert det nødvendig å bruke gass mot personer som forsøker å rive ned gjerdet som er satt der av sikkerhetshensyn. Vår jobb er først og fremst å ivareta ro, orden og sikkerhet, sa stasjonssjef Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til NRK i 16.15-tiden lørdag.

Klokken 15 begynte den islamfiendtlige organisasjonen Sian sin markering på Torvet i Sandefjord.

– Vi hadde et ønske om at denne demonstrasjonen skulle foregå fredelig, men vi er forberedt på at så ikke er tilfelle, sa Thokle videre.

Det har det også møtt opp en rekke motdemonstranter.

Politiet anslår at mellom 300 og 400 personer har møtt opp på Torvet.

Motdemonstrantene i Sandefjord kaster stein og flasker mot politiet, og river fortsatt i sperringene mens de roper Allahu Akbar. Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Varslet brenning av koranen

Thokle sa til NTB at Sian-leder Lars Thorsen varslet at Koranen vil bli brent under markeringen i Sandefjord.

– Han har sagt at han anser det som nødvendig. I utgangspunktet er det ikke straffbart å brenne Koranen, og vi har derfor ikke planer om å gripe inn mot det, sa hun.

– Hvilke reaksjoner venter dere fra motdemonstrantene dersom Koranen blir brent?

– Det vet vi ikke. Det jobbes nå for å roe ned stemningen.

Thokle understreket at politiet er godt bemannet.

– Vi kommer ikke til å kommentere på antall politibetjenter ute, men vi har tilstrekkelig med mannskap på den situasjonen vi står i, sa Thokle til NRK.

Stasjonssjefen sa også at de ikke har fått meldinger om at noen er skadd.

– Vi følger utviklingen nøye, demonstrasjonen skal vare fram til 17. Politiet har gjort en visitasjonsjobb i forkant av demonstrasjonen, og bortvist flere personer fra sentrum. Har også pågrepet flere personer under demonstrasjonen som ikke har etterkommet politiets pålegg.

Harde sammenstøt i Sverige

I forrige uke var det sammenstøt i Sverige i flere dager i tilknytning til islamskfiendtlige demonstrasjoner.

Særlig i Malmö var det harde sammenstøt og 26 politifolk ble skadet. Både biler og en skole ble satt fyr på.



Politiet mener at kriminelle gjenger står bak og ikke vanlige demonstranter.