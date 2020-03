Line mistet faren til korona

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Han kjempet og kjempet imot. Det var forferdelig å se hvordan kroppen hans kjempet for å få puste. Jeg unner ikke noe menneske å måtte kjempe den kampen pappa gjorde.

Det sier Line Nilsen til VG.

I løpet av den tiden faren var syk, ble familien tilkalt til Akershus universitetssykehus (Ahus) fire ganger med beskjed om at det gikk mot slutten for faren.

Nå sitter moren til Nilsen alene hjemme.

– Mamma er i isolasjon. Hun sitter alene med dette nå. Vi får ikke besøkt henne, men har kontakt på telefon og FaceTime. Legene har sagt at de regner med at hun er smittet, siden hun har bodd i samme hus, sier Nilsen til VG.

Slik er korona-tallene nå

Mandag formiddag viste tall fra Folkehelseinstituttet at det nå er registrert 2.132 koronasmittede i Norge. 182 av disse er innlagt på sykehus, og åtte personer er bekreftet døde på grunn av korona.

Nå sier Folkehelseinstituttet (FHI) at de tror de strenge restriksjonene som skal bremse epidemien, kommer til å vare i flere måneder fremover.

– Vi tror ikke det er mulig å stoppe epidemien, sier Geir Bukholm til Forskning.no.

– De siste anslagene våre antyder at 40 til 60 prosent av befolkningen kan bli smittet i Norge, sier Bukholm.

Han sier de prøver å få til en kontrollert epidemi i Norge, som går så langsomt at kapasiteten i helsetjenesten ikke sprenges.

Derfor er myndighetene livredde for koronapandemien

Årsaken til at myndighetene har innført de mest inngripende tiltakene siden andre verdenskrig i Norge, er at man er livredd for en ukontrollert spredning av viruset i befolkningen.

– Dette viruset er mer smittsomt enn et influensavirus, og det har en betydelig større dødelighet. Ut fra de tallene vi har nå, tyder det på at koronaviruset er omtrent ti ganger så dødelig som et vanlig influensavirus, sier Frode Forland, fagdirektør for smittevern ved FHI.