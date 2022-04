Lørdag ble det kjent at forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) trekker seg, etter at VG gjorde det kjent han hadde et seksuelt forhold til en ung kvinne mens han var statsråd.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier Enoksen til NTB.

Og Enoksen er langt fra den eneste politikeren som har gått av den siste tiden. Metoo og pendlerboliger har gjort at mange har tatt hatten sin og gått.

– Dreier seg om ukultur

Hadia Tajik gikk av som arbeidsminister og nestleder i Arbeiderpartiet den 2. mars, som følge av pendlerboligsaken.

Fratrådte av samme grunn gjorde stortingspresident Eva Kristin Hansen og tidligere barne- og familieminister Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Mens tidligere nestleder i Ap Trond Giske og leder for Unge Høyre Kristian Tonning Riise gikk av som følge av metoo-saker.

STATSVITER: Kristoffer Kolltveit sier det har vært påfallende mange politiker-avganger den siste tiden, og at det handler om ukultur. Foto: Universitetet i Oslo (pressebilde)

Statsviter og professor ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Kolltveit, mener at de to sakskompleksene har en fellesnevner.

– Felles for sakene er at det dreier seg om en ukultur, som gjør at sakene blir større enn enkelttilfeller.

Og han legger til:

– Det har vært påfallende mange avganger den siste tiden.

GIKK AV: Hadia Tajik var beveget da hun annonserte sin avgang. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Kan ikke bli minister med slike skjeletter

Statsviteren syns det er rart at sakene har blitt avdekket av pressen, og at de ikke er blitt grundig sjekket internt tidligere.

– Man har jo samtaler med de som skal bli ministre. Det som har skjedd i Enoksen-saken framstår som uforenlig med det å være statsråd. Det er merkelig at man ikke har forstått at det er en uholdbar relasjon.

Statsminister Støre sier lørdag til NRK at det er riktig at Enoksen beklager og går av.

Men statsviter Kolltveit mener at både statsministeren og den blivende ministeren har ansvar for at saken blir løftet opp og drøftet.

– Man har både ansvar for å spørre og si fra.

Vil vi så se flere saker som fører til at politikere må ta hatten sin og gå av? Statsviter Kolltveit utelukker det ikke, men håper politikerne lærer.

– Vi kan jo håpe, med alt fokuset på misbruk av makt, at vi vil se færre saker fremover. Man kan ikke bli minister med slike skjeletter i skapet.

Lars Nehru Sand om forsvarsministerens avgang Du trenger javascript for å se video.

– Flaut og ødeleggende for regjeringen

Også politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand mener det er spesielt med så mange politikeravganger – og at det særlig er merkelig at to statsråder allerede har forlatt Arbeiderpartiet- og Senterparti-regjeringen.

– Regjeringen har mistet to av de viktigste statsrådene på de første seks månedene. Det er alvorlig, sier Sand.

Han stusser over at sakene til Tajik og Enoksen kan skje, når lignende saker har fått så stort medietrykk.

– Det er rart at de to sakene omhandler pendlerbolig og metoo, når det har vært sakskomplekser som har fått så mye oppmerksomhet og ført til avganger. Dette er flaut og veldig ødeleggende for regjeringen.