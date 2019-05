Lavere råvarepriser påvirker Equinor-resultatet

Selskapet fikk et justert driftsresultat på 4,19 milliarder amerikanske dollar, en nedgang fra 4,41 milliarder dollar i første kvartal i 2018. Samtidig økte det justerte driftsresultatet etter skatt fra 1,47 til 1,54 milliarder kroner.

Selskapet fastslår at kvartalsresultatet er kjennetegnet av solide resultater i alle segmenter, sterk kontantstrøm og en redusert gjeldsgrad.

– I et kvartal med lavere råvarepriser leverer vi høyere resultater etter skatt enn i samme periode i fjor. Kontantstrømmen fra drift var sterk på 6,5 milliarder dollar i første kvartal, og vi har redusert gjeldsgraden vår til 19,4 prosent. Vi opprettholder høy produksjon, et sterkt kostnadsfokus og streng kapitaldisiplin, og vi er i rute for å levere på vår guiding fra kapitalmarkedsoppdateringen i februar, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Han legger til at Johan Sverdrup vil starte produksjonen senere i år, og at Equinors prosjekter er i rute for å levere produksjonsvekst fram mot 2025.

– Vi har så langt i år fått tilgang til nytt attraktivt leteareal i Norge og Argentina, kunngjort investeringsbeslutning for en ny plattform på ACG -feltet utenfor kysten av Aserbajdsjan, og hatt offisiell åpning av vindparken Arkona i Tyskland, sier Sætre.

Styret har besluttet et utbytte på 0,26 per aksje for første kvartal, en økning på 13 prosent fra samme kvartal i fjor.

Selskapet legger til at gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser var 0,5 for de tolv siste månedene fram til 31. mars 2019, sammenlignet med 0,5 i samme periode for ett år siden.