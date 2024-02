NRK får bekreftet av politiadvokat Kristina Munkejord at Vest politidistrikt har mottatt politianmeldelse av bløggerederiet Seivik.

Bløgging er en metode for å ta liv av fisken og umiddelbart tømme den for blod. Det er egne regler for hvordan dette skal skje. Hensikten er at fisken ikke skal lide i forbindelse med slakting.

Politiadvokat Kristina Munkejord i Vest politidistrikt er påtaleansvarlig i saken, men er ordknapp.

– Det stemmer at vi har mottatt en anmeldelse. Ingen er siktet i saken per nå. Mer kan jeg ikke si på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Kristina Munkejord i avdeling for organisert kriminalitet, økonomi og miljø.

Mattilsynet bekrefter overfor NRK at de står bak politianmeldelsen.

Anmeldelsen handler om brudd på dyrevelferdsloven, for manglende og mangelfull bløgging av fisk hos Seivik.

Bløgging av laks Ekspander/minimer faktaboks Bløgging er å skjære fisk slik at blodet renner av den.

Ubløgget laks skal i utgangspunktet ikke selges til humant konsum.

I norsk havbruk er det krav om at fisken bløgges før den slaktes og pakkes.

Korrekt bløgging er viktig for kvaliteten på fisken.

Ubløgget fisk inneholder blod og får lettare bakterievekst.

Bløgging bør skjer når fisken blir tatt om bord.

Det er viktig at fisken blir bløgga levende. Da vil pumpefunksjonene i hjertet hjelpe til når blodårene skal tømmes.

Man skal ikke kutte i fisken før den er tømt for blod.

Også sjødød/selvdød fisk skal bløgges. Har fisken vært død lenge er den vanskeligere å bløgge.

Oppdrettsfisk skal være bedøvet før den bløgges.

Det var bløggerederiet Seivik AS som var involvert i hendelsen med selvdød fisk på Lerøys anlegg på Reitholmen høsten 2023.

Livløs og selvdød fisk var ifølge Mattilsynet på vei til å bli bløgget og slaktet for videre bearbeiding til matprodukter. Videoen er fra Mattilsynet. Du trenger javascript for å se video. Livløs og selvdød fisk var ifølge Mattilsynet på vei til å bli bløgget og slaktet for videre bearbeiding til matprodukter. Videoen er fra Mattilsynet.

Aksjonerte

Mattilsynet aksjonerte og kom på uanmeldt tilsyn på oppdrettsanlegget Reitholmen. NRK avslørte funnene i fjor.

Dette oppdrettsanlegget er eid av et av landets største sjømatselskaper, Lerøy. Mens lakserederiet Seivik er eid av selskapet Br Bakke. Dette selskapet har flere rederier og er store innen bløgging.

ANMELDT: Det er selskapet bak dette bløggefartøyet som er politianmeldt. Det kan frakte 35 tonn fisk. Foto: Seivik AS

Mattilsynet mente at selvdød laks fra Reitholmen var på vei ut til markedet og til forbrukerne. Selvdød fisk skal ikke bli menneskefor, men skal destrueres, deretter kan det eventuelt bli dyrefor.

Ledelsen i både Br Bakke og Lerøy har flere ganger avvist at selvdød laks var på vei ut til markedet. De hevder at den dårlige bløggingen var en uheldig hendelse som skyldtes flere sammenfallende forhold med mye syk og død fisk i merdene.

Saken ble anmeldt i oktober kort tid etter NRKs sak om den selvdøde laksen på Reitholmen. Etter det NRK kjenner til er Vest politidistrikt i gang med avhør.

– Dette er nytt for meg. Jeg har ikke blitt avhørt av politiet om dette, sier Arne Bakke, daglig leder i Seivik og Br. Bakke til NRK.

STOR PÅ BLØGGING: Arne Bakke er daglig leder i selskapet Br Bakke og i rederselskapet Seivik. Sammen med sine 3 brødre driver han en stor virksomhet Foto: Br. Bakke/Seivik

– Har noen av de ansatte blitt avhørt i saken?

– Nei, ingen av de ansatte er avhørt, og det hadde jeg som daglig leder av virksomheten visst, sier Arne Bakke.

Heller ikke Lerøy er orientert.

– Det har jeg ingen kjennskap til, sier kommunikasjonsdirektør Aina Valland i Lerøy Seafood Group.

– Så ingen i Lerøy har blitt kontaktet av politiet?

– Nei, ikke meg bekjent.

Mattilsynet har hele tiden fastholdt at den selvdøde laksen var planlagt å bli sendt til slakteri og deretter skulle ut til butikk og forbrukermarkedet, mens selskapene altså benekter det.

Brudd på dyrevelferdsloven har en strafferamme på inntil tre år ved grove brudd.