Malkenes har notert ned utviklingen i helt vanlig skoletime i en «dagbok» for NRK.

«Dag 1. Vi er i gang her. R kom 7 minutter for sent. B kom 08.30. K er borte. P har ikke bok. M har ikke bok. R og M jobber ikke, sitter på telefon.»

Uroen og kaoset øker, og timen avsluttes slik:

«Nå krangler R og S høyt. D synger. S kaller R for tulling og jævla inder. Dette er ditt fjerde år, svarer R. R roper at S er dratt ut av morra si etter nesen. Han går til B. Han lager prompelyd. B og R diskuterer om B skal jobbe. S roper at han har jobbet, og at han nå skal han begynne. Nå må jeg avslutte timen.» (se hele beskrivelsen av den heseblesende skoletimen i videoen ovenfor)

De fleste elevene på Ulsrud videregående skole har minoritetsbakgrunn.

Malkenes understreker at ungdommene som har problemer, har bakgrunn fra mange ulike land, og at også norske elever er blant elevene som har problemer.

– Dette handler om sårbare elever. Hudfarge har ingenting å si, sier Malkenes.

Kritisk til fritt skolevalg

Den erfarne læreren peker på det han mener er en helt sentral årsak til at timene kommer ut av kontroll:

Inntakssystemet gjør at de flinkeste elevene fra ungdomsskolene kan søke seg til de mest populære skolene på videregående, helt uavhengig av hvor de bor i Oslo.

Konsekvensen er at elevene med de svakeste karakterene samles på de samme skolene, sier Malkenes.

Han har lite til overs for dagens system.

– Begrepet «fritt skolevalg» er selvfølgelig retorikk, sier Malkenes.

Han vil ha flere inntakskriterier enn bare karakterer, og en jevnere fordeling av elever med ulike karakternivåer i klasserommene.

– Da vil svake elever bli hjulpet opp av de sterke elevene. Nå trekker alle hverandre ned fordi de har havnet i negative spiraler, sier Malkenes.

– Du beskriver en situasjon der du ikke kan snu deg, uten at det suser stoler gjennom luften bak deg?

– Ja. I slike klasserom må læreren ha ro og orden. Da kan jeg heller ikke snu ryggen til andre elever, hvis jeg skal følge opp en svak elev, sier Malkenes.

Høyre: – Ikke direkte utslag av fritt skolevalg

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde (H) deler ikke synet til Malkenes på årsakene til problemene i Oslo-skolen.

– Jeg tror ikke dette er et direkte utslag av inntakssystemet, sier Tybring Gjedde.

Hun erkjenner imidlertid at dagens system ikke fungerer feilfritt.

– Ikke noe inntakssystem er perfekt. Ordningen med fritt skolevalg i Oslo kan være en utfordring på noen skoler. Men alternativet er ikke å låse folk fast til geografien de bor i. Det kan skape en mye mer delt by, sier Tybring Gjedde.

Høyre-politikeren mener løsningen er å sette inn ressursene på skoler som har svake resultater over tid.

Hun vil uansett holde fast ved at elever med de beste karakterene skal få velge hvilke skoler de vil gå på, uavhengig av adressen de bor på.

– Ordningen med fritt skolevalg i Oslo er viktig. Elevene må ha muligheten til å velge seg ut av nærmiljøet sitt, dersom de ønsker det, sier Tybring Gjedde.

ER IKKE ENIG MED MALKENES: Stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde (H). Foto: Oslo kommune/Sturlason

Ap: – Tror mange kjenner seg igjen

– Jeg tror veldig mange lærere kjenner seg igjen i hverdagen som Malkenes beskriver, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap).

Det er opp til fylkene selv om de vil ha ordningen med fritt skolevalg eller ikke.

Henriksen mener det må fortsette å være slik.

– Jeg tror det kan være utfordringer med fritt skolevalg, men utfordringene er annerledes i andre steder i landet enn i Oslo, sier Henriksen.