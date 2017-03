Etter IRN-bråket: Vurderer å starte ny muslimsk organisasjon

Islamsk Råd Norge (IRN) har de siste dagene fått hard medfart etter at de ble kjent at de har brukt en tildeling på nær en halv million kroner til å ansette Nikab-brukeren Leyla Hasic som administrasjonskonsulent. Ifølge departementet skulle pengene gå til å styrke organisasjonens arbeid med brobygging, kommunikasjon og dialog.

Tirsdag kveld sendte de fem største muslimske trossamfunnene i Norge ut en pressemelding der de kom med sterk kritikk av organisasjonen.

– Vi har nå et forslag liggende på bordet til vurdering om å gå ut av Islamsk Råd, sier Basim Ghozlan, styreleder for Det Islamske Forbundet til NRK.

Han forteller at forslaget skal behandles i løpet av to til tre uker.

Vurderer ny organisasjon

Norges største moské, Det Islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, har allerede varslet at de går ut av IRN.

– Hvis vi går ut av Islamsk Råd, vil vi opprette vår egen samarbeidsform. Foreløpig er det fem andre som er medlemmer av Islamsk Råd i dag som har sagt de er med på dette, mens tre til fire andre vurderer, sier Ghozlan.

NYANSATT: Etter at Leyla nikab-bruker Leyla Hasic fikk jobb har Islamsk Råd Norge fått sterke reaksjoner, også fra egen organisasjon. Foto: NRK

Lederen for Rabita-moskeen sier til NRK at han er misfornøyd med måten rådet drives på, og understreker at det ikke er ansettelsen av Hasic som er hovedårsaken.

– Vi har lenge vært bekymret, frustrert og uenige. Vi har tatt opp uenighetene og har diskutert opp og ned og fra alle kanter. Vi har forsøkt å endre ting innenfra, og det gikk ikke. Derfor vurderer vi å trekke oss ut, forteller han.

Vurderer pengestøtte

Ifølge Ghozlan er det fokuset til rådet som er problematisk.

– Vi er misfornøyd med fokuset til rådet. Det handler om at man ikke tar reaksjonene fra storsamfunnet på alvor. Målet må være å fokusere på dialog med storsamfunnet rundt, sier han og mener rådet ikke gjør dette i dag.

Styreleder i IRN, Mehtab Afsar påpeker at det helt frivillig å være medlem i organisasjonen.

– Vi kan ikke holde fast medlemmer med tvang. Dersom en eller to melder seg ut vil vi fremdeles være en paraplyorganisasjon, sier Afsar.

IKKE BEKYMRET: Generalsekretær Mehtab Afsar frykter ikke for oppslutningen til Islamsk Råd Norge selv om noen trossamfunn skulle velge å melde seg ut. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ansettelsen av Hasic skjedde etter at et enstemmig storting høsten 2015 vedtok å øke statsstøtten til IRN fra 816.000 til 1,3 millioner kroner. Det var IRN selv som søkte om ekstra penger til en ny stilling.

– I søknaden skrev vi eksplisitt at vi ønsket å styrke sekretariatet, så vi kunne få mer tid og rom til å være ute og ha dialog og bygge bro, sier Afsar til NRK.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier onsdag at hun vurderer å kutte støtten til Islamsk Råd Norge.

– Allerede i går satte jeg juristene i Kulturdepartementet i gang med å vurdere om Islamsk Råd er i stand til å ivareta vilkårene for bevilgningen sin. Så får vi se hva utfallet av den vurderingen blir, sa Helleland til NRK.