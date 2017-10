Kronprinsessen og VG misbrukt i slankereklame spredd på Facebook

«Jeg elsker slike ting! Endelig en diett som bare virker».

Dette skal kronprinsessen ha uttalt, ifølge reklamen som har spredd seg på Facebook.

Men kronprinsessen har aldri hatt noe med reklamen å gjøre. Slottet har fått flere tips om reklamen fra folk som reagerer på innholdet, men har ikke lyktes med å få den fjerna.

– Også Slottet blir litt maktesløse i en slik sak, sier Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved Slottet.

– Det er viktig for oss å fortelle de som har sett annonsen at dette bare er juks og bedrag, slik at ingen kaster bort pengene sine på et slikt produkt, sier Marianne Hagen, kommunikasjonssjef ved Slottet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Blant bildene av kronprinsessen inne i den falske artikkelen står et bilde av Mette Marit som gravid ved siden av et bilde der hun ikke er gravid, med en bildetekst som påstår at hun «smelter bort 3 kilo fett hver uke».

Reklamen inneholder også et bilde av kronprinsessen i bikini.

– Det er forkastelig å misbruke folk på denne måten. Og å lure dem som ser denne annonsen, sier Hagen.

VG bekrefter overfor NRK at reklamen «definitivt» ikke er VG-innhold og sier mediehuset jobber med å få sida fjerna.

– Vi jobber med å fjerne denne falske sida, slik vi gjør med alle falske sider vi er klar over, sier Ola E. Stenberg, digitalredaktør i VG. Foto: NRK

Slottet ble selv lurt: – Som å slåss mot spøkelser

Det er ikke første gang kvinnelige medlemmer av kongefamilien misbrukes i reklamer. Men denne reklamen er grovere enn tidligere tilfeller – fordi den ser mer troverdig ut, mener Hagen.

Hagen trodde selv at det var en ekte innholdsannonse fra VG hun fikk tilsendt, da hun ble tipsa om saken for halvannen uke siden. Det ble avkrefta da hun ringte til VG.

– Dette er noe vi bruker mye tid på, sier VGs digitalredaktør, Ola E. Stenberg.

Han sier mediehuset det siste året har opplevd hyppige misbruk av egen merkevare, og at mediehuset har knytta til seg eksperter som jobber med å fjerne falske sider.

– I flere tilfeller klarer de det, men det er en krevende prosess der det kan være lang vei til mål, sier Stenberg.

Slottet melder at de har kontakta Facebook for å få reklamen fjerna fra plattformen og prøvd å finne ut hvem som står bak misbruket.

– Vi blir oppgitt, fordi det er som å slåss mot spøkelser, sier hun, og legger til at det er grenser for hvor store ressurser Slottet bruker på å «kjempe mot tull på nettet».

Kritiserer Facebook

Ifølge tips er slankereklamen sett i annonsefeltet på Facebook. Hagen mener Facebook bør sørge for at falske annonser ikke kommer på deres plattform.

– Det er ikke greit at seriøse aktører som Facebook tjener penger på denne typen annonsører, sier Hagen.

NRK har vært i kontakt med Facebook, som foreløpig har valgt å ikke kommentere kritikken fra Slottet. I en mail skriver Peter Münster, kommunikasjonssjef for Facebook i Skandinavia at villedende annonser er et brudd på plattformens retningslinjer.

Munster ber alle som «ser noe som ikke hører til på Facebook» om å rapportere innholdet.

– Så snart vi vet om det, kan vi gjøre noe med det, sier han.

Registrert i Panama

Hans Marius Tessem, pressekontakt i Slett meg, sier han anbefaler folk som blir misbrukt på nett å anmelde saken til politiet. Foto: Jan Tore Øverstad

Det er ingen kontaktinformasjon tilknytta nettstedet der kronprinsessens navn og bilde er misbrukt, men et søk på domenenavnet viser at det er registrert i Panama.

Navn på eieren av nettstedet står ikke oppgitt, men NRK har gjentatte ganger onsdag prøvd å komme i kontakt via telefonnummeret domenet er registrert på.

– Dette er et eksempel på at det fortsatt er ganske lovløse forhold på nettet, dessverre. Folk som står bak misbruk av bilder på nett lever veldig trygge liv, sier Hans Marius Tessem, pressekontakt i Slett meg.