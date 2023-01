Krisemøter i Bane Nor-styret – mener styret burde fått vite om risiko

Tre dager før julaften hadde styret i Bane Nor siste vanlige styremøte. I romjulen ble det klart at prestisjeprosjektet Follobanen har alvorlige problemer, om må holdes stengt inntil videre.

Klokken 13.00 i går var Bane Nor-styret i krisemøte med Follobanen som eneste sak på agendaen, bekrefter styreleder Cato Hellesjø.

– Styret i Bane Nor er selvfølgelig særdeles opptatt av utviklingen, og er bekymret etter at Follobanen måtte stenge kort tid etter åpning, sier han til NRK.

Etter styremøtet orienterte han samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) om hvilke tiltak som gjøres for å åpne banen igjen 1. februar.

– Vi skal ha et nytt styremøte neste tirsdag for å sikre at den tidsplanen vi har for gjenåpning, følges, sier Hellesjø.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) forventer at Follobanen åpner raskt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mener styret burde fått vite om svakhet

Både 20. desember og 23. desember tok et koblingshus fyr i Ski. En feil med systemet for returstrøm og jording er årsaken til at banen må holdes stengt.

Bane Nor ville ha en ekstra vurdering av løsningen i fjor, og fikk en rapport i oktober av Norconsult som påpekte svakheter. Likevel ble banen åpnet 12. desember.

Samferdselsministeren sa til Dagsrevyen i går at måten Bane Nor tilnærmet seg denne risikoen gjorde han bekymret. Regjeringen vil derfor granske håndteringen.

Men Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund sier ingen fortalte han om risikoen før banen ble åpnet.

Hellesjø mener informasjon om risikoen ikke bare skulle nådd toppsjefen, men også styret.

– Det er en vesentlig faktor i forbindelse med kvaliteten, for å holde Follobanen oppe. Dette som vi nå ser, er en kritisk faktor for at Follobanen kan åpnes. Derfor skulle naturlig nok styret og administrasjon kjent til dette. All usikkerhet og risiko ønsker vi å kjenne til, sier Hellesjø.

Follobanen åpnet 12. desember med kong Harald og kronprins Haakon til stede. Den nye 22 km dobbeltsporete ekspresslinjen mellom Oslo og Ski gir 11 minutters reisetid. Foto: Lise Åserud / NTB

– Helt sentralt og viktig spørsmål

– Burde banen blitt åpnet ut fra kunnskapen Bane Nor hadde i starten av desember?

– Det spørsmålet kan jeg egentlig ikke uttale meg om nå, fordi vi i styret var ikke kjent med den informasjonen i forbindelse med at banen åpnet. Den informasjonen må jeg ha mer tydelig kunnskap om. Det er et helt sentralt og viktig spørsmål, sier Hellesjø.

– Hva tenker du om at konsernsjefen ikke visste om risikoen? Har Bane Nor en informasjonsflyt som fungerer?

– Den naturlige bildet i Bane Nor, som er mitt inntrykk etter to år som styreleder, er at det er god informasjonsflyt, spesielt for alle kritiske faktorer. Det gjelder også opp til styret. Denne situasjonen var ikke vi kjent med. Det skulle vi selvfølgelig gjerne vært, sier han.

NTNU-professor Anders Rønnquist mener det var fornuftig av Bane Nor å hente inn en ekstra vurdering fra Norconsult før åpning.

– Slike tilbakemeldinger handler mye om risiko. All design er en vurdering av risiko, sier han til NRK.

NTNU-professor Anders Rønnquist. Foto: NTNU

Professorens felt er konstruksjonsdesign, og han forteller at påpekte svakheter fra andre fagmiljøer må vurderes, men at ledelsen ikke kan gå inn i hver eneste beslutning i et så stort prosjekt.

– Så får man stå for beslutningen man tar. Det er en del av å ha ansvaret. Det har Bane Nor gjort ved å si at man fikk hentet inn en første og andre vurdering. Så falt beslutningen ut på feil side. De søker nå etter løsninger for å ordne det, sier Rønnqvist.

Har tillit til konsernsjefen

– Hvordan vil du beskrive styrets tillit til konsernsjefen, Hellesjø?

– Styret har full tillit til Frimannslund som konsernsjef i Bane Nor. Styret har fullt fokus på å finne løsning på at Follobanen igjen kan åpnes.

– Er det realistisk at banen åpner 1. februar med full drift?

– Ja, ut fra informasjonen jeg har, er det absolutt realistisk at det åpner med full drift innen 1. februar. Dette er øverst på styrets bord, sier Hellesjø.

