– Det har kommet fram informasjon som bekymrer meg. Det har vært usikkerhet om valgt løsning når det gjelder returstrøm og jording.

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han møtte pressen etter at krisemøtet med jernbanetopper var ferdig tirsdag ettermiddag.

Han ønsker derfor å få en ekstern gjennomgang av saken.

– Jeg er bekymret fordi det Bane Nor forteller oss i møtet er at det har vært andre fagmiljøer som har gitt tilbakemeldinger om at de har vært usikre på om den løsningen som er valgt har vært god nok, sier han til NRK.

Ifølge Nygård har dette likevel ikke utgjort noen fare for passasjerene.

– Bane Nor har også gitt oss en plan for gjenåpning i løpet av januar måned, og jeg forventer at de leverer på denne.

Bane Nor og Vy uenige

Bane Nor mener det var umulig å teste Follobanen med normalt antall avganger før åpningen.

Vy mener at de hadde mer enn nok tog til fullskala testing.

– Har testene vært gode nok?

– Det er jo åpenbart at de ikke har vært gode nok, for de har jo ikke avdekket feilene i forkant. Det er åpenbart noe som bør være gjenstand for en gjennomgang, sier Nygård til NRK etter møtet.

I normal drift er det på det meste seks avganger i timen i hver retning på Follobanen. Under testkjøringen ble det aldri kjørt mer enn én avgang i timen, skriver Aftenposten.

Ifølge kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, ville det vært uproblematisk for dem å levere nok tog til testing med full trafikk.

Togene fra Ski til Oslo må kjøre på den gamle Østfoldbanen etter at Follobanen ble stengt 19. desember. Foto: Ninnie Therese Rogne Nilsen / NRK

Jobber for åpning før februar

Bane Nor har fortsatt mål om å gjenåpne Follobanen før 1. februar. Det sier konserndirektør Gorm Frimannslund til TV2.

Den har vært stengt for all trafikk etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon 19. desember.

Det skjedde få dager etter den etterlengtede åpninga 11. desember. Den nye banen skulle korte ned reisetiden mellom Oslo og Ski fra 22 til 11 minutter.

Gjenåpninga har vært utsatt flere ganger, og det har lenge vært uvisst når strekninga kan åpnes igjen.

– Det må løses

Tirsdag ettermiddag var topplederne i Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn innkalt til møte av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

De må svare om stengingen av strekningen.

Samferdselsministeren sa på forhånd at han ville vite hvordan denne stenginga kunne skje, når banen kan forventes å være i drift igjen, og hvordan de reisende ivaretas framover.

– Vi kan ikke ha infrastruktur til 37 milliarder kroner som ikke kan tas i bruk. Det må løses, sa Nygård mandag.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forventer også at Follobanen gjenåpnes raskt.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok toget med kong Harald og Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund da Follobanen åpnet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette må det ryddes opp i, sier Støre til VG.

– Det er svært uheldig at Follobanen ikke går. Det har stor betydning for folks hverdagsliv og hele økonomien i regionen.

Bane Nor har fortsatt ikke funnet den bakenforliggende årsaken til de tekniske problemene.

– Vi jobber kontinuerlig for å få togtilbudet opp igjen så snart som mulig, sier konserndirektør for utbygging, Stine Undrum, til NRK.

Fakta om Follobanen Ekspandér faktaboks Den nye Follobanen har hatt en vanskelig start. Foreløpig er banen stengt ut januar. Togene på Follobanen mellom Oslo og Ski begynte å kjøre på den nye strekningen 11. desember, mens den offisielt ble åpnet dagen etter.

Med en toppfart på 250 kilometer i timen skulle reisetiden halveres på den 22 kilometer lange strekningen, fra 22 til 11 minutter.

Allerede samme dag som de første togene gikk, måtte togene kjøre med redusert hastighet på strekningen etter en signalfeil.

19. desember ble Follobanen stengt på grunn av strømproblemer etter en brann i et teknisk rom tilknyttet Ski stasjon. Da hadde det vært innstillinger og forsinkelser i flere dager.

Planen var at Follobanen skulle være stengt fram til 27. desember, men lille julaften oppsto det varmgang og røykutvikling i samme anlegg. Den bakenforliggende årsaken ble ikke funnet og dermed ble gjenåpningen utsatt til 1. januar.

29. desember var årsaken til feilen fortsatt ikke funnet og igjen ble åpningen utsatt. Det er fortsatt uvisst når Follobanen kan åpne for trafikk. Inntil videre holdes den stengt ut januar.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har innkalt Bane Nor, Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn til et møte tirsdag 3. januar. Her skal statsråden få en foreløpig redegjørelse for stengningen av Follobanen. Han har tidligere bedt om en skriftlig redegjørelse, med frist 16. januar.

Mens Follobanen er stengt kjører går togtrafikken mellom Oslo og Ski på Østfoldbanens gamle linje.

Prestisjeprosjektet har en prislapp på 36,8 milliarder kroner. Kilde: NTB

Blandende følelser blant passasjerene

Mange togreisende er kritiske til håndteringen og togtilbudet etter at Follobanen stengte.

Fredrik Vestby tok toget fra Ski til Oslo tirsdag morgen. Det er ikke problemene i oppstarten han reagerer mest på.

– For meg er informasjonsflyten det største problemet. Jeg liker å vite hva som skjer. Nå er det lettere å finne informasjon i mediene enn hos togleverandørene, så det er kjedelig, sier Vestby.

Fredrik Vestby og Marte Furuholt på Ski stasjon tirsdag morgen, begge skulle til Oslo. Foto: Ninnie Therese Rogne Nilsen / NRK

For Marte Furuholt sin del har togtilbudet blitt dårligere nå, enn det den var før Follobanen åpnet.

– Selv om jeg har beregnet ekstra tid til å komme meg på jobb, så har jeg kommet for sent nesten hver dag siden Follobanen ble stengt. Så det er ganske frustrerende at de ikke finner feilen, sier Furuholt.