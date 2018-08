Krisemøte hos Riksadvokaten: – For få saker som oppklares

– Vi må reparere den straffesaksbehandlingen vi har i dag, sier Sverre Bromander, leder for Politijuristene.

I dag møter han riksadvokat Tor-Aksel Busch som har kalt inn til møte etter at fagforeningene fortalte om krise landet rundt. Også flere politimestre erkjente problemer overfor NRK.

– Våre medarbeidere opplever høyt arbeidspress, skrev visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt til NRK i juli.

Målet for møtet i dag er å finne ut av problemene og en ny vei fremover, ifølge Bromander:

– Det vi kommer til å gjøre i møtet, er å fremlegge situasjonen så usminket som mulig. Ønsket fra vår side, er at vi kan stå sammen med riksadvokaten om å finne en felles vei fremover, for å få den nødvendige styrkingen av påtalemyndigheten, sier lederen for politijuristene.

En politijurist har i tillegg til politimyndighet også påtalemyndighet, det vil si rett til å reise tiltale i en straffesak.

Varslet om krise

NRK kontaktet i sommer politiledelsen, tillitsvalgte i Politijuristene og Politiets Fellesforbund, i alle landets 12 politidistrikter. Fagforeningene representerer mer enn 18.000 politifolk.

Tillitsvalgte i 11 av 12 politidistrikt fortalte om kriselignende tilstander. Grove overgrepssaker blir liggende, politifolk slutter og arbeidspresset er skyhøyt.

– Vi har grove voldssaker fra 2016 som ikke er ferdig oppklart. Vi hadde en periode en kø på nesten ti stykker som ventet på å få anmeldt voldtekter, sa Øyvind Sund, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund i Møre og Romsdal, til NRK i juli.

Riksadvokaten, som har det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling, ønsker altså å høre mer om problemene i dag.

– For få saker som oppklares

– Det som er galt i dag, er at det fortsatt er for få saker som oppklares, og det tar altfor lang tid å få avklart sakene. Resultatet av dette er at vi ikke bekjemper så mye kriminalitet som vi burde bekjempet, og vi forebygger ikke så mye kriminalitet som vi burde forebygget, sier Bromander.

Interne bekymringsmeldinger, som NRK fikk tilgang til i sommer, tegner et bilde med flere problemer:

Alvorlig underbemanning blant juristene

Mange jobber seg syke

Grove saker blir liggende over et år

Selv saker som er ferdig etterforsket blir liggende urørt

– Anders Anundsen (daværende justisminister, journ.anm.) satte ned et offentlig utvalg for å lage en påtaleanalyse allerede i mars 2016, som skulle se på nødvendige endringer for påtalemyndigheten. Det var allerede den gang for store restanser og saksbehandlingstid, og det er det fortsatt, sier Bromander.

Restanser er saker som ikke er ferdig behandlet. Både de det jobbes med og de det ikke jobbes med.

– Analysen ble leverte i mars 2017, med en rekke forslag for å styrke straffesaksbehandlingen. Det virker som at Justisdepartementet har gått i dvale siden den gang, sier Sverre Bromander.

NRK har kontaktet Justisdepartementet. Justisministeren ønsker ikke å kommentere kritikken og viser til politiet.