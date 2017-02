KrF: – Uaktuelt å innføre et tredje kjønn

På egen Facebook-side skriver Hareide:

«Det er ikke aktuelt for KrF å støtte en innføring av et tredje kjønn. Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for både familie og samfunn. Det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige. Å bestrebe kjønnsnøytralitet tror vi er en skivebom og en undergraving av faktiske og fysiske realiteter.»

– Vil ha tiltak for gruppen, ikke nytt kjønn

Hareide sier samfunnet må ta på alvor at noen ikke føler seg hjemme i de etablerte kjønnskategoriene, og at man må utrede hvordan man kan hjelpe disse.

– Hvorfor innebærer ikke det også å innføre en egen kjønnskategori?

– Det er ikke et tiltak vi vil gå for. Vi vil heller ha tiltak som treffer mennesker med utfordringer rundt sin kjønnsidentitet som ikke innebærer å åpne for et tredje kjønn. Det mener KrF at ikke er riktig, sier Hareide.

Tidligere denne uken ble det klart at Arbeiderpartiet i sitt utkast til nytt program skriver at partiet vurderer å innføre en tredje kjønnskategori.

Etter Arbeiderpartiets fremleggelse fikk Hareide spørsmål om KrFs standpunkt. Den gangen svarte partilederen:

– KrF er nok i utgangspunktet skeptisk til å åpne for en kjønnsbetegnelse med hen. Men vi ønsker å utrede det, og vi ønsker å vite konsekvensene av dette, før vi konkluderer.

Nå har KrF-lederen altså konkludert.

Splitter partiene på Stortinget

I tillegg til Arbeiderpartiet har Venstre, SV og MDG allerede stilt seg positive til innføring av hen.

Senterpartiet har gjort det klart at de ikke vil støtte en tredje kjønnskategori.

– Vi stemte imot en tredje kjønnskategori da saken var oppe i Stortinget. Slik jeg oppfatter Sp kommer vi ikke til å støtte en lovendring i denne saken. Det har ikke vært en sak vi har prioritert inn i vårt program, sa helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp) da Arbeiderpartiets programutkast var klart.