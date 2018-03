KrF-ordfører: – Redd KrF går opp i liminga av å felle regjeringa

Dagen før Stortinget skal stemme over et mistillitsforslag mot justisministeren, rådførte KrF-representantenen på Stortinget seg med partiets landsstyre.

Etter møtet sa partileder Knut Arild Hareide at landsstyret ikke har tillit til justisminister Sylvi Listhaug. Han ba også statsministeren «ta grep» for å unngå mistillit i morgen.

– Jeg håper inderlig at stortingsgruppa til KrF velger å la Erna fortsette, sier Valderhaug etter Hareides uttalelse mandag.

Rett før Hareide snakka, sa ordføreren i Giske i Møre og Romsdal til NRK at han er redd et eventuelt mistillitsforslag i morgen vil felle regjeringa, og at det vil gå hardt utover KrF.

– Jeg er redd KrF går opp i liminga hvis vi feller regjeringa nå, sier Valderhaug.

Han begrunner det med at han ser på en støtte av mistillitsforslaget som et politisk sidevalg for KrF.

– Det rir partiet hvordan vi definerer oss i det politiske landskapet. Det er et veldig prematurt sidevalg som partiet ikke er klar for. Derfor er jeg redd for partiets eksistens hvis vi gjør dette. Jeg er redd mange tillitsvalgte går ut av KrF om vi går for mistillit, sier Valderhaug.

Blant sine kolleger av KrF-ordførere, som møttes til ordførerkonferanse mandag, mener han stemninga er delt i spørsmålet om mistillit.

Lørdag advarte flere KrF-ordførere sitt eget parti mot å utløse en regjeringskrise.

– Jeg har inntrykk av at ordførerne ønsker at Solberg skal fortsette som statsminister. Men det er ikke så klart at de vil at Listhaug skal fortsette. Så det er ambivalent stemning blant ordførerne, sier han.

KrF-topp: Vil ikke spekulere i hva som skjer

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Søndag bekrefta Ap-leder Jonas Gahr Støre at partiet er klar til å felle regjeringa, dersom regjeringa stiller seg bak justisministeren ved et eventuelt mistillit tirsdag. Det er nå opp til KrF om mistillitsforslaget skal få flertall.

En av dem som var til stede på landsstyremøtet, opplyste til NRK etter møtet at landsstyret var delt i spørsmålet om mistillitsforslaget.

Ifølge NRKs kilder vil statsminister Solberg stille seg bak justisministeren, dersom mistillitsforslaget blir vedtatt tirsdag.

Karin Bjørkhaug, sentralsstyremedlem i KrF, og dermed medlem av landsstyret, sier hun håper statsministeren tar grep. Men hun svarer ikke på spørsmålet om hvorvidt hun er beredt til å felle regjeringa:

– Det er ikke fremmet kabinettspørsmål enda. Jeg vil ikke spekulere i hva som i tilfelle skjer, men har tillit til at stortingsgruppa håndterer den situasjonen i morgen, sier Bjørkhaug.

Grøvan: – Vi kommer til å stemme samla

For å gå flertall i Stortinget, trenger ikke mistillitsforslaget stemmer fra alle KrFs representanter. Parlamentarisk nestleder, Hans Fredrik Grøvan, sier til NRK at representantene kommer til å stemme samla.

– Betyr det at dere vil binde representantene i voteringa?

– Vi opptrer samla, slik vi gjør i alle saker som vi behandler. Det er det som er det vanlige, at vi kommer fram til et felles standpunkt og står på det, sier han.

– Men vil dere da gi beskjed, til en representanter som eventuelt avviker, om å stemme med gruppa?

– Det er en hypotetisk problemstilling, så der er vi ikke, sier Grøvan.

– Er det aktuelt i en slik alvorlig sak å gjøre det?

– Jeg skal ikke avvise det for all framtid, men det er ikke noe vi har diskutert nå, sier han.

– Betyr det at du vet allerede nå at dere enige i morgen?

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal prøve å bli eniges, sier Grøvan.

KrF-fylkesleder: – Fint å bli hørt

Toril Kristiansen, fylkesleder i Oppland KrF. Foto: Jorun Vang / NRK

Fylkesleder i Oppland KrF, Toril Kristiansen, var i landsstyremøtet i dag. Hun vil ikke dele sin mening om mistillitsspørsmålet nå, men sa til NRK i helga at hun bikker mot at hun ikke har tillit til justisministeren.

– Det var veldig fint å bli innkalt til det møtet og å bli hørt. Det var godt å kjenne at partiledelsen vil ta med seg alle på råd, og høre hvordan saken oppleves rundt omkring i landet, sier Kristiansen.

Møtet foregikk på den måten at alle fylkeslederne fortalte om de innspill de har fått om saken i sine fylker, og om deres egne meninger.

– Er dere enig om hvor dere skal lande i spørsmålet om mistillit?

– Vi har forskjellig innfallsvinkel i en sak som har flere sider, alle argumentene må på vektskåla. Så er det opp til partiledelsen å fatte vedtakene. Hareide er en utrolig dyktig leder som tar med seg alle signal, sier hun, rett før partileder Knut Arild Hareide deler sin konklusjon.

– Hva slags signal brakte du fra Oppland?

–Det spørs hvor mang skal begynne. Det har kommet mange henvendelser, sier hun, uten å ville utdype.

KrF-ordfører: Det må være Solbergs valg

Stein Osdal, ordfører i Selje i Sogn og Fjordane. Foto: Oddleif Løset / NRK

KrF-ordfører Stein Osdal, ordfører i Selje kommune, Sogn og Fjordane, sier han er veldig glad for konklusjonen fra Hareide.

– Jeg tenker det er opp til statsministeren å berede grunnen videre. Hvis hun mener at justisministeren er viktigere enn regjeringa, så må det være hennes valg, sier han til NRK.

En KrF-topp i Trøndelag, Geirmund Lykke, sier i dag til NRK at han nå håper på ei regjering med KrF, Høyre og Venstre. Men det er ordfører Osdal skeptisk til.

– Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å gå i regjering. Det er noe de fleste parti synes er utfordrende i en slik situasjon. Men det er for tidlig å si. Det blir for spennende å se hva morgendagen bringer, sier han.