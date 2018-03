Sentralstyremedlem i KrF: – Det er Solberg sitt valg om hun kaster kortene 

KrF har kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte for partiets fylkesledere mandag klokken 12 for å diskutere mistillitsforslaget. NRK har snakket med sju fylkesledere i KrF gjennom helga.

– Vi må tenke langt framover, for dette er en alvorlig sak, sier Toril Kristiansen i Oppland KrF.

Hun sier at alvoret har sunket inn, og at hun nå opplever saken som svært alvorlig.

ALVORLIG: Toril Kristiansen i Oppland KrF sier hun forventer klokskap fra en minister. – Jeg bikker nok mot at jeg ikke har tillit, sier Kristiansen. Foto: Jorun Vang / NRK

– Forventer klokskap

Kristiansen sier hun ikke har konkludert med hva hun skal stemme på landsstyremøtet, men sier til NRK at hun ikke er fornøyd med måten Listhaug legger fram saker på. Hun sier at hun opplever at Listhaug snakker før hun tenker, og at hun forventer klokskap fra en som har en viktig ministerpost.

– Hva er ditt råd til Hareide?

– Det skal jeg gi på møtet på Stortinget på mandag, men jeg skal høre godt på alle argumentene før jeg svarer. Men jeg bikker nok mot at jeg ikke har tillit, sier Kristiansen.

Beate Bondevik Lie, nyvalgt fylkesleder i Sogn og Fjordan KrF, sier også at hun først vil konkludere på landsmøtet mandag.

– Jeg må høre hva stortingsgruppa tenker, jeg er usikker, sier Lie.

Hun er tydelig på at hun selv ikke har tillit til Listhaug.

– Nei, det har jeg ikke. Det skal jeg være ærlig på, sier Lie.

Kan øke presset på KrF

Leder i Hordaland KrF og sentralstyremedlem Dag Sele sier til NRK at nyhetsmeldingene søndag om at Solberg truer med kabinettspørsmål kan øke presset på KrF.

– Svaret er både ja og nei. Den muligheten for at det blir regjeringskrise har vi visst om hele tida. Og det understreker alvoret i saken. Samtidig: Den saken vi vurderer mandag er mistillitsforslaget mot justisministeren. Det er helt tydelig at et flertall på Stortinget ikke ønsker ny regjering. Det er mistillit til Listhaug som er tema, sier Dag Sele, sentralstyremedlem i KrF og fylkesleder for partiet i Hordaland.

Sele understreker at han ikke forholder seg til de siste opplysningene i media om kabinettsspørsmål, og vil ikke kommentere hvorvidt han vil stemme for eller mot mistillitsforslaget som ligger på bordet.

– Hvis det skulle bli flertall for mistillit mot justisministeren, og statsministeren stiller kabinettsspørsmål, så er det hennes valg. Hun har tydelige alternativer som hun også kan velge. Det blir opp til henne om hun velger å forholde seg til at Stortinget eventuelt ikke har tillit til justisministeren. Og det er hennes valg om hun velger å kaste kortene.

Spørsmålet om hvorvidt regjeringa skal fortsette ligger i statsministeren sine hender. KrF vil ikke uten videre ta ansvaret?

– Tema for oss er tillit eller ikke tillit til justisministeren, sier Sele.

Leder i Møre og Romsdal: – Ikke KrF sitt ansvar

Randi Walderhaug Frisvoll, nyvalgt KrF-leder i Møre og Romsdal, støtter på sin side ikke mistillitsforslaget mot Listhaug. Frisvoll aksepterer statsråden sin unnskyldning og mener dette ikke er en sak som er alvorlig nok for å felle en statsråd.

– Jeg forventer at Listhaug tar innover seg reaksjonene som har kommet og at hun kan fronte et varmere menneskesyn, sier Frisvoll.

Fylkeslederen i Møre og Romsdal mener statsministeren må gå inn og rydde opp.

– Dette er ikke KrF sitt ansvar, sier Frisvoll.

STØTTER IKKE MISTILLITSFORSLAG: Fylkesårsmøte i KrF Møre og Romsdal lørdag. Randi Walderhaug Frisvoll aksepterer statsråden sin unnskyldning og mener dette ikke er en sak som er alvorlig nok for å felle en statsråd. Foto: Roar Strøm / NRK

Fylkesleder i Troms KrF, Jon Christian Anker, heller mot et standpunkt, men også han vil stille med åpne kort i møtet med landsstyret og KrFs stortingsgruppe på mandag.

Om han heller mot et ja eller nei til mistillitsforslag vil han ikke si, men mener man må se på det som skjer nå og forholde seg til den konkrete saken. Ikke blande inn andre ting.

– Jeg tenker man må skille mellom "snørr og bart" her. Det blir lett for at man ser flere trekk fram i tid, men jeg mener vi må holde oss til situasjonen som er i dag.

Det samme gjelder for fylkesleder i Buskerud, Hege Irene Fossum.

– Vi skal ha et telefonmøte nå i kveld for å diskutere denne saken, vi har ikke konkludert på hva vi skal stemme, sier hun.

– Ikke snakk om mistillit mot regjeringen

Fylkesleder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten, sier dette til NRK søndag formiddag:

– Jeg har mine tanker, men de vil jeg først dele med landsstyret i morgen og ikke med mediene nå. Det er også viktig for meg å høre hva partilederen sier om det som har foregått av kommunikasjon gjennom helgen.

Høidebraaten understreker at det ikke er et spørsmål om mistillit mot regjeringen, men mot justisministeren.

– Før og etter valget har vi pekt på Erna Solberg som vår statsminister. Skulle det bli flertall for et mistillitsforslag er det Solberg som eventuelt velger å stille kabinettspørsmål. Hva som eventuelt vil skje da, må vi også ha med i våre vurderinger når vi skal bestemme oss for vi vil støtte mistillitsforslaget eller ikke, sier han.

SAMTALER: – Jeg kan bekrefte at det har vært samtaler mellom statsministeren og Hareide flere ganger denne helga, sier Hareides kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy i en SMS til NRK. Foto: Vidar Ruud / NPK

Avgjørelse mandag

Mandag skal KrF avgjøre om de skal støtte mistillitsforslaget fremma av Rødt mot justisminister Sylvi Listhaug.

– Jeg kjenner på et stort ansvar og et alvor i denne saken. Det tror jeg hele KrF gjør nå, uttalte partileder Knut Arild Hareide fredag.

Dersom partiet gir flertall til mistillitsforslaget, må Listhaug gå av som justisminister. Men det kan også føre til at hele regjeringen trekker seg.

– Mistillitsforslag er et meget alvorlig og krevende spørsmål, sier Hareide til NRK fredag ettermiddag.

Beklaget åtte ganger

Listhaug selv sa unnskyld for kjernen i saken, det omstridte Facebook-innlegget, fra Stortingets talerstol torsdag 15. mars. Den første gangen sa Listhaug at hun «sa unnskyld til dem som følte seg såret av kommunikasjonen i denne saken».

Ifølge DN skal Listhaug i siste liten ha gjort endringer på et manus som var klarert med Høyre og Erna Solberg.

Tilbakemeldingen fra Jonas Gahr Støre var kontant, «dette holder ikke». Samtidig ble det samlet inn et blomsterhav til Sylvi Listhaug, etter en oppfordring til å sende blomster på Facebook. Oppfordringen ble spredd i flere innvandringskritiske grupper, blant annet «Slå ring om Norge»

Lørdag skrev Sylvi Listhaug på sin Facebook-side at hun tar avstand fra rasisme:

«Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge». Vi har utfordringer og det må vi tørre å snakke om. Men de som hetser og truer og sprer rasisme på denne måten, også i mitt navn, skal vite at de har ingen støtte hos meg.»

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Listhaugs rådgiver Espen Teigen søndag.