KrF-ordførere advarer mot å utløse regjeringskrise

Mandag skal KrF avgjøre om de skal støtte mistillitsforslaget fremma av Rødt mot justisminister Sylvi Listhaug.

– Jeg kjenner på et stort ansvar og et alvor i denne saken. Det tror jeg hele KrF gjør nå, uttalte partileder Knut Arild Hareide fredag.

NRK har snakket med 12 av KrFs 17 ordførere. Halvparten av dem sier de ikke har bestemt seg for om KrF bør støtte mistillitsforslaget eller ikke.

Hareide har tidligere understreket at mistillitsspørsmålet kun handler om tillit eller mistillit til justisminister Listhaug.

Lørdag uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre at en løsning kan være at Listhaug slutter som justisminister, men fortsetter som statsråd i et annet departement. Det er en løsning Hareide og flere andre KrFere er åpen for.

Dette ville i så fall ha avverget utfall mange KrF-ordførere NRK snakket med lørdag advarer om, nemlig at en mistillit kan presse frem at KrF må velge side i norsk politikk.

– Det vil være spesielt å skulle felle en borgerlig regjering og bidra til ei rødgrønn regjering, sier Thor Håkon Rømberg, ordfører i Rømskog kommune i Østfold, til NRK.

– Ser på Erna som statsminister

Flere ordførere mener en eventuell regjeringskrise nå vil komme på et ubeleilig tidspunkt for KrF.

Etter et dårlig stortingsvalg i høst har KrF sittet på vippen, uten en formell samarbeidsavtale med regjeringen. Siden har de jobbet med å finne ut hvordan de skal samarbeide med andre partier på Stortinget fremover. Flere sier det vil være vanskelig å gå inn i regjering eller å inngå en samarbeidsavtale, før denne prosessen er ferdig.

– Listhaug bør få en sjanse til, for ikke å risikere en regjeringskrise på denne saken her, sier ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal.

– Hadde det vært ei isolert hendelse, så hadde det ikke trengt å få konsekvenser. Men med de gjentatte angrep Listhaug har hatt mot KrF, så mener jeg nå at nok er nok, sier Stein Robert Osdal, ordfører i Selje kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Anna Gytri / NRK

Også Stein Osdal, ordfører i Selje i Sogn og Fjordane, er bekymra for hvilke konsekvenser ei eventuell regjeringskrise kan få for partiet, men han vil derimot støtte mistillitsforslaget.

– I verste fall kan det presse KrF til et retningsvalg. Men det er underordna akkurat nå. Nå handler det om at justisministeren over tid har vist at hun ikke skjøtter vervet sitt. Jeg mener derfor KrF bør støtte mistillitsforslaget, sier Osdal.

Ove Gundersen, ordfører i Froland, Aust-Agder. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Froland-ordfører Ove Gundersen sier han helst vil at Solberg bytter ut Listhaug som justisminister, men synes likevel det er vanskelig å skulle gå for mistillitsforslaget.

– Hadde vi ikke risikert å felle regjeringa i denne saken, så ville jeg støttet et mistillitsforslag, sier han.

Jonas Skrettingdal, ordfører i Hå kommune i Rogaland, sier han overlater avgjørelsen om tillit til landsstyret, men mener det skal mye til for å felle regjeringa.

– Det er ikke mye igjen av tilliten til justisministeren, men jeg har ikke noe lyst til at Solberg-regjeringa skal felles, sier han.

Flere KrF-ere sier Sylvi Listhaug har svekket tillit i partiet. Mandag skal partiets landsstyre ta stilling til mistillitsforslaget mot henne. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frp til KrF: – Vend det andre kinnet til

Opposisjonspartiene Ap, SV, MDG og Sp har alle varslet at de ikke lenger har tillit til justisministeren, men både Ap og Sp åpnet altså i dag for at Listhaug kan forbli i regjering om hun bytter departement.

Dersom det ikke skjer, er KrF i posisjon til å gi flertall for mistillit. Mandag skal partiets landsstyre avgjøre om partiet vil stemme for eller mot mistillitsforslaget.

Fremskrittspartiets fylkesleder i Trøndelag, Anita Gilde, sier til NRK lørdag at hun mener KrF nå «bør vende det andre kinnet til og tilgi sin neste».

Selje-ordfører Stein Robert Osdal blir provosert av utsagnet og mener det går an å tilgi uten å la Listhaug beholde jobben.

– Det å bruke tilgivelsesbegrepet synes jeg blir ufattelig billig retorikk. Begrepet er tillit, og den er borte, sier Osdal, som har landa på at han vil støtte mistillitsforslaget.

Vil la Solberg stramme inn tømmene

– Vi nærmer oss jo påske, og påska handler om en som gav alt til alle mennesker fordi han elska dem. Det er ei sterk kraft i å vise tilgivelseskunsten. For KrF å vise det på toppolitisk nivå nå, det er et utstillingsvindu for hva som er viktig for oss, sier Harry Veldrehaug, ordfører i Giske, Møre og Romsdal. Foto: Trond Vestre / NRK

Giske-ordfører Harry Valderhaug, derimot, mener det vil være feil å støtte mistillitsforslaget.

– Er det ett parti som må være nøye med å tørre å vise nåde for folk som har gjort en feil, så er det KrF, sier Valderhaug.

Han stoler ikke på at Listhaug virkelig mente det hun sa, da hun ba om unnskyldning i Stortinget torsdag, men mener KrF ikke har annet valg enn å ta henne på ordet.

– Det er bare ikke mulig å felle ei regjering basert på en antagelse om at en person ikke mener det den sier, sier Valderhaug.

Han mener det ser ut som at statsministeren blir «herjet med» av justisminister, og vil gi Solberg en ny sjanse.

– Jeg håper de lander på at Solberg fortsetter som statsminister og at hun får anledning til å vise at hun kan stramme inn tømmene, sier han.

Også Jarle Skeidsvoll, ordfører i Osterøy i Hordaland, er redd for at et eventuelt mistillitsforslag mot Listhaug vil føre til at landet kastes ut i regjeringskrise.

– Alle vet at dersom KrF går for et mistillitsforslag, så kan statsministeren sette det på spissen, sier han.