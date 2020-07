Krekars familie: – Rettshøringen var en parodi

26. mars ble mulla Krekar, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, utlevert fra Norge til Italia der han i fjor ble dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) eskorterte Krekar med et innleid fly til Roma, der han ble overlevert til italiensk politi på rullebanen.

Krekar fulgte ankesaken på videolink fra et høyrisikofengsel på Sardinia. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

I går ble ankesaken behandlet i en domstol i Bolzano nord i Italia. Krekar fulgte rettssaken via videolink fra et høyrisikofengsel på Sardinia.

Behandlingen i retten startet klokka 9 og var ferdig litt etter klokka 18. Dommerne avviste Krekars anke, og opprettholdt dommen på 12 års fengsel.

Krekars italienske advokat, Vittorio Plati, sa i går til TV 2 at de vil anke saken til Høyesterett.

Snudde ryggen til kamera

– Jeg har blitt fortalt at han på et tidspunkt valgte å vende ryggen mot kamera for å vise forakt for domstolen for å synliggjøre at han er en politisk fange og at dette er en politisk prosess, sier Krekars norske advokat Brynjar Meling.

Meling var ikke selv til stede i Bolzano, men sier Krekar ikke fikk den tiden han mente var nødvendig til å forklare seg, og ble avbrutt av dommeren gang på gang.

– Han mente det var et minimumskrav at han skulle få forklare seg og legge fram saken på sin måte. Det fikk han ikke anledning til. Da er det en naturlig reaksjon, sier Meling.

Ville ikke høre på opptak

Forsvarer Brynjar Meling mener Krekar er utsatt for et justismord. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Dommerne avviste også å høre på de skjulte opptakene PST gjorde av besøksrommet i Kongsvinger fengsel, som er mye av grunnlaget for dommen mot Krekar. Krekar mener det er store feil i oversettelsen av disse samtalene.

NRK har tidligere gått gjennom disse opptakene og funnet flere feil i oversettelsene av dem som er gjengitt i terrordommen.

– Vi har altså en person som har beviser for at han er uriktig dømt. Alt som knytter mulla Krekar til saken i Italia er opptak på Kongsvinger fengsel. Ingen av de opptakene, hvis man hører opptakene, sier det som de italienske rapportene hevder, sier Meling.

– Et justismord

Domstolene i Norge ville heller ikke høre på opptakene da de behandlet spørsmålet om Krekar kunne utleveres til Italia.

Meling gjentar beskyldningen om at Krekar er utsatt for et norsk justismord.

– Så har altså Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett, Norges Høyesterett og departementet og regjeringen vært med på å fullbyrde et justismord bare for å oppfylle valgløftene som ble gitt fra forskjellige politiske partier, sier Meling.

– Kan ikke kommentere

Justisminister Monica Mæland fortalte 26. mars at Krekar var sendt til Italia. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Justisdepartementet, som bestemte at Krekar kunne utleveres til Italia, svarer slik når NRK spør om de er sikre på at han har fått en rettferdig behandling:

«Politisk ledelse kan ikke kommentere en pågående rettssak».

På pressekonferansen etter at Krekar var sendt ut 26. mars svarte justisminister Monica Mæland (H) slik på samme spørsmål:

– Italia er en rettsstat, det er et demokrati og de er underlagt de samme internasjonale juridiske forpliktelser som vi er. Blant annet knyttet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så vi er trygge på at han får den behandlingen han skal etter de lover og regler som gjelder, sa Mæland.

Familien: – En parodi

Krekars familie i Norge har ikke snakket med ham siden han ble sendt ut fra Norge i mars. I en e-post til NRK skriver familien dette:

«Det italienske rettshøringen i går var en parodi. De tiltalte forstod ikke tolken, og fikk minutter på å forklare en in absentia-dom på 7,5-12 år, hvor det ikke har vært noen avhør eller forberedelse med advokat. Krekar har ikke fått snakke med Plati eller familien siden bortføringen i mars. Er det noe samvittighet i regjeringen, PST eller domstolen som har forårsaket disse menneskerettighetsbruddene og denne urettferdigheten? Neppe ...»