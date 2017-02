– Smoking kills, flirer Vilde Dversdal Nyheim, og viser fram mobildekselet sitt i svart-hvitt Chanel med den morbide advarselen på.

158 dager, 17 timer og 14 minutter.

Det er så lenge siden 51-åringen tok sin siste sigarett. Hun har forsøkt å stumpe røyken minst tolv ganger før, med enda flere halvveisforsøk. Først nå har hun klart det.

– Det er vanskelig. Jeg koser meg sånn med den røyken. Jeg må ha den om morgenen, ettermiddagen eller når jeg er på telefonen med ei venninne. Hun har tenkt at røykesluttprodukter er dyrt, og syns Kreftforeningens forslag er godt.

– Gir man røykere gratis røykesluttprodukter, så mister de argumentet for å fortsette, pluss at de kan få viljen til å slutte.

Statistikken viser sammenhengen mellom lungekreft og røykevaner i ulike aldre. Foto: Kreftregisteret

– Like bra eller bedre effekt av snus

Tobakksforsker Karl Erik Lund sier nikotinlegemidlene verken har vært særlig effektive eller populære, og at snus har hatt like god eller bedre effekt på røykekutt. Foto: Cornelius Poppe, Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Årlig dør rundt 2500 nordmenn av kreft som knyttes til tobakk. Selv om statistikken viser at sigaretter er på vei ut, kan røykeslutt spare mange nordmenn fra en tidlig død.

Ifølge Kreftforeningen er veien mot et røykfritt Norge 2025 å gjøre alle røykesluttprodukter gratis, enten på Statens eller tobakksindustriens regning.

– Nikotinholdige plastre og tyggegummi har vært på markedet siden 1985, men har ikke hatt veldig stor effekt på røykesluttraten, sier tobakksforsker Karl E. Lund ved Folkehelseinstituttet.

Han viser til at nikotinlegemidlene verken har vært særlig effektive eller populære, og at snus har hatt like god eller bedre effekt på røykekutt.

– Kreftforeningens forslag er velmenende og kanskje mer symbolpolitikk. Når de eksisterende legemidlene har så liten effekt, så er det jo egentlig et dårlig tilbud vi gir til røykerne våre.

Man kunne gjort noe med innpakningen, foreslår Lund.

– Legemidlene er designet slik at de skal være lite attraktive for å ikke føre til misbruk. Derfor er det svært mange røykere som heller ikke finner de attraktive å bruke. Mange røykere ser heller ikke på røyking som en sykdom som trenger å bli behandlet med et legemiddel.

– Vi må være rause

– Gevinsten for enkeltindividene som reddes er kjempestor og for samfunnet snakker vi om innsparinger av milliarder kroner når man tenker på hvor mange kreftpasienter som trenger langvarige behandlinger eller faller ut av arbeidslivet, sier Ryel. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Vi kan snakke i årevis om å finne den perfekte løsning. I mellomtida dør folk, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Hun mener det er viktig at røykeslutthjelp må være tilgjengelig og gratis for at flere skal bruke dem.

– Det er viktigere å ta oss råd og være rause med ulike varianter for å nå målet om at flere hundre tusen skal slutte å røyke.

– Vi må gjerne utvikle bedre tilbud som treffer enda bedre, men i mellomtida må vi bruke det vi har. Gevinsten for enkeltindividene som reddes er kjempestor. For samfunnet snakker vi om milliardinnsparinger med tanke på hvor mange kreftpasienter som trenger langvarige behandlinger eller faller ut av arbeidslivet.

