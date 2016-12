Røyketelefonen stenger over nyttår

– Vi har jo rundt nyttår hatt en økt pågang i de kanalene vi har, men over tid så har antall innringere gått ned til 5000 i året. Derfor vil vi etter nyttår avvikle telefontjeneste og chat, sier Bjørn Andreas Bang i Helsedirektoratet.

Seksjonssjefen i Slutta har hjulpet mange mennesker med å bli røykfrie. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Han jobber som seksjonssjef i Slutta, som er en del av tilbudet for folk som ønsker å bli kvitt avhengigheten av tobakk.

– Nå skal vi satse mer på appen «Slutta» og Facebook-siden vår, sier Bang til NRK.

Flere begynner rett på snus

Ifølge Statistisk sentralbyrå, har antall røykere blitt halvert de siste ti årene. Mange av disse har gått over til snus, som er mindre helseskadelig enn røyk.

Men ifølge Folkehelseinstituttet er det en større andel av snusbrukere som ikke har hatt noe forhold til røyk tidligere. Dette mener de er problematisk.

Helsedirektoratet satser nå mer på appen «Slutta» og på sin Facebook-side. Foto: Skjermdump / Røykeslutt

Bjørn Andreas Bang sier at siden snus også har en helserisiko, så er det uansett ikke positivt for folkehelsa at noen begynner med et tobakksprodukt, hvis de heller ikke hadde begynt å røyke.

– Det er også en kreftrisiko forbundet med snusing, og vi vet en del om hvordan det påvirker hjertet og karsystemet, men sammenlignet med røyking er det mye mindre skadelig, sier Bang.

Mindre pågang enn før i januar

Bang forteller at røyketelefonen har hatt ekstra stor pågang de første dagene etter nyttårsaften, og at det er tydelig at mange har det som nyttårsforsett tidligere. Men her har man sett en endring.

– Det virker som om det er blitt spredt mer utover året, og det gjør at bølgen av folk som ønsker å slutte i januar har gått litt ned, forteller Bjørn Andreas Bang.