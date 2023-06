Utvalget har vært ledet av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, og legger frem sin rapport på en pressekonferanse fredag klokken 12.

Utvalget har fått i mandat å granske regjeringens håndtering av den siste omikron-bølgen fra november 2021 til våren 2022. Utvalget skal også gi en samlet vurdering av koronahåndteringen fra 2020 og frem til i dag.

Koronautvalget Ekspander/minimer faktaboks Kongen i statsråd oppnevnte i april 2022 et utvalg som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

Utvalget leverer sin rapport 2. juni til statsministeren

Koronautvalget må ikke forveksles med Koronakommisjonen som er en uavhengig kommisjon som ble oppnevnt for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. De overleverte sin avsluttende rapport til statsministeren 26. april 2022. Kilde: Koronautvalget

NRK erfarer at utvalget kommer med kritikk av regjeringens beslutning om å holde videregående skoler i rødt nivå i deler av desember 2021 og januar 2022.

Ingen av fagmyndighetene anbefalte tiltaket. De mente gult nivå var tilstrekkelig.

Utvalget mener etter det NRK erfarer at rødt nivå i videregående skole manglet lovhjemmel så lenge det ikke forelå et medisinskfaglig grunnlag for det, og dermed var ulovlig.

Regjeringen forsvarte beslutningen om å sette videregående skoler i rødt nivå med at erfaringene med gult nivå på videregående ikke ble opplevd som tilstrekkelig.

NRK har forelagt kritikken for Kunnskapsdepartementet. De ønsker ikke å kommentere saken før de har lest rapporten.

Kritiserer: Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen har ledet Koronautvalget, som etter det NRK erfarer kritiserer regjeringen for skoletiltak under omikronbølgen på tampen av 2021. Foto: Siri Vålberg Saugstad

Kritisk til FHI-modeller

Utvalget har også sett på Folkehelseinstituttets såkalte modellering av omikron-smittebølgen, og har vurdert hvor treffsikre modellene var.

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika i november 2021, og hadde et stort antall mutasjoner og mye større smittsomhet enn tidligere varianter. Det var lenge usikkert om omikron ville gi mer eller mindre alvorlig sykdom enn delta.

I desember 2021 ønsket ikke FHI å dele det de kalte «skisser» over den mulige smittebølgen med offentligheten, nettopp fordi de oppfattet modellene som usikre.

Utvalget mener etter det NRK erfarer at modelleringen var gal, og at måten FHI håndterte modelleringen på var uheldig, og at dette fikk uheldige konsekvenser for den videre håndteringen.

For dårlig kommunikasjon til minoriteter

Utvalget mener også at kommunikasjonen til minoriteter under pandemien ikke var god nok.

De peker på at hverken innvandrerbefolkningen eller den samiske befolkningen fikk god nok informasjon i starten av pandemien.

Innvandrerbefolkningen ble svært hardt rammet, både når det gjelder smittetall, alvorlig sykdom, og død. Fra februar 2020 til mai 2021 lå til sammen 5449 personer innlagt på sykehus med covid-19. Av disse var litt under halvparten født utenfor Norge eller født i Norge med to utenlandsfødte foreldre, ifølge rapporten «Innvandrerbefolkningen under koronapandemien».