Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kom fram på kveldens pressekonferanse med regjeringen.

– Vi gjør dette fordi det er situasjoner som er forbundet med en høy smitterisiko og der mange kan smittes på kort tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Verken Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet anbefalte å stenge skolene for å innføre hjemmeundervisning.

Det rådet har regjeringen fulgt.

Disse tiltakene gjelder for barnehager, skoler, videregående og voksenopplæring: Ekspandér faktaboks Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå.

Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Gult nivå i skolene

Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember. Tiltakene vil vare i minst fire uker.

Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå. Skoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Universiteter, høyskoler og fagskoler må tilrettelegge for digital undervisning.

– Det er veldig viktig for oss å skjerme barn og unge så langt det lar seg gjøre, så de kan være på skolen og i barnehagen. Når vi nå endrer til gult og rødt nivå, er det for å hindre smitte og sørge for at elever og lærere holder seg friske og kan være på skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Dette er trafikklysmodellen Ekspandér faktaboks Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Helsedirektoratet

Kan arrangeres sammenkomster

Selv om det er mange strenge tiltak som kommer mandag, vil også regjeringen legge opp til at det er mulig å gjennomføre sosiale arrangementer.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Det skriver regjeringen på sin hjemmeside.

– Vår ambisjon er en så normal hverdag som mulig for barn og unge, og både på gult og rødt nivå er barnehager og skoler åpne. Nå øker smitten blant barn og unge og situasjonen er krevende for de ansatte på grunn av arbeidsbelastning over tid og sykefravær.

– Derfor innfører vi nye sterkere tiltak som gir bedre smittevern og prioriterer ansatte i skoler og barnehager til tredje vaksinedose, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Ber kommunene prioritere vaksine til skoleansatte

Regjeringen vil at kommunene skal prioritere ansatte i skoler og barnehager for en tredje vaksinedose.

– Ansatte i skoler og barnehager skal være trygge på jobb. Det er på høy tid at ansatte i skoler og barnehager blir prioritert i vaksinekøen. Når vi nå begynner å sette den tredje vaksinedosen, ber regjeringen kommunene prioritere de ansatte i skoler og barnehager. Vi trenger at de ansatte er friske og på jobb med god beskyttelse mot alvorlig sykdom, for å holde skoler og barnehager åpne, sier Brenna.

Regjeringen skriver videre i pressemeldingen at helse- og omsorgsdepartementet skal gå sammen med kommunene for å finne ut hvordan dette skal løses.

Kunnskapsminister Tonje Brenna Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

FHI tror skolestenging kan øke smitte

I anbefalingene fra Helsedirektoratet og FHI anbefales det å bruke den såkalte trafikklysmodellen for å holde skolene åpne.

«Vi har vurdert forlenget juleferie, men dette støttes hverken av FHI eller Udir og Bufdir, så dette anbefales ikke,» skriver Helsedirektoratet.

På Dagsnytt 18 argumenterte FHIs Line Vold for at skolestenging ikke er noe tiltak for å begrense smittespredning.

– Vi har en strategi der vi ønsker minst mulig inngripende tiltak mot barn og unge. Så har vi sett etter en del ferier økende smitte i stedet for reduksjon, og vi har god erfaring med trafikklysmodellen i skolene, sa Line Vold.

Trafikklysmodellen er gradert i tre ulike nivå – grønt, gult og rødt – slik at driften best mulig kan tilpasses til den aktuelle smittesituasjonen og de ulike utdanningsnivåene.