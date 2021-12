FHI holder tilbake omikron-rapport: – Det er for mye vi ikke vet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Overfor NRK kaller Camilla Stoltenberg de matematiske modelleringene av en smittebølge med omikron-varianten for «skisser» og «illustrasjoner».

– Vi har en illustrasjon som vi ikke er helt tilfreds med, fordi det er for mange usikkerheter til at vi kan gi en meningsfylt kvantitativ vurdering, skriver FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en e-post til NRK.

– Når og hvor stor smittetopp vil vi få ifølge den modellen dere har utarbeidet?

– Vi har ikke utarbeidet en modell. Vi jobber med noen skisser eller illustrasjoner, og det er disse vi må jobbe litt mer med før vi kan gi et godt svar på spørsmålet ditt.

Ifølge Stoltenberg eksisterer det ikke modelleringer «basert på kvalitetssikrede grunnlagsdata».

Kan dominere raskt

Over hele Europa forsøker helsemyndighetene nå å regne ut hvordan vinterens smittebølge med omikron-varianten blir.

Usikkerheten er stor fordi det fortsatt er lite kunnskap om omikron-variantens egenskaper. Hvor smittsom er den? Hvor stor er vaksinebeskyttelsen mot smitte og videre smitte?

Skotske helsemyndigheter anslår i en rapport publisert i dag at omikron-varianten kan ta fullstendig over for Delta-varianten i landet innen julaften, altså om cirka 14 dager.

De anslår også en kraftig smittebølge, med et verstefallscenario på 15.000 daglige smittetilfeller i Skottland innen 20. desember.

Omikron kan velte britiske sykehus

Også den britiske helseministeren Sajid Javid anslår en kraftig omikron-bølge i Storbritannia de neste ukene.

Med en doblingsrate på mellom 2.5 og 3 dager kan Storbritannia ha 1 million omikron-tilfeller innen utgangen av desember, sier Javid ifølge avisen The Guardian.

Til samme avis sier professor Neil Fergusson ved Imperial College i London at omikron-varianten risikerer å overvelde sykehusene dersom den er like sykdomsfremkallende som delta-varianten.

– Dessverre viser de fleste modelleringene våre nå at en omikron-bølge med stor margin kan overvelde sykehusvesenet NHS, med opp til 10.000 innleggelser per dag på toppen, sier Ferguson til The Guardian.

Han presiserer at anslaget er basert på antakelser om at varianten omgår eksisterende vaksiner, og er like sykdomsfremkallende som delta-varianten.

– Selv bestefallscenariene viser en mangedobling av innleggelser fra dagens nivå på rundt 700 per dag, sier Ferguson til avisen.

– For mye vi ikke vet

Folkehelseinstituttet har ikke besvart NRKs spørsmål om når de første beregningene av en omikron-bølge ble laget.

Camilla Stoltenberg mener modellene, som hun kaller skisser, fortsatt er for usikre:

– Det er for mye vi ikke vet, og vi ønsker hverken å legge for mye vekt på eller publisere informasjon vi selv opplever som uferdig og så usikkert, skriver Stoltenberg.

Fikk ikke omikron-data før pressekonferanse

Tirsdag kunngjorde regjeringen inngripende smitteverntiltak begrunnet i trusselen fra omikron-varianten, og en kritisk situasjon i mange deler av helsetjenesten.

På pressekonferansen omtalte Stoltenberg trusselen fra Omikron-varianten som «enorm».

– Om flere blir smittet med omikron, blir det også flere med alvorlig sykdom totalt, sa Stoltenberg.

I det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet publisert i forkant av pressekonferansen ble det flere ganger understreket at «direktoratet ikke hadde mottatt oppdatert situasjonsvurdering og modelleringer fra FHI».

– Helsedirektoratet mottok den siste risikoberegningen fra FHI 7. desember før vi sendte over våre anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet den 8. desember.

– Vi kjenner til at FHI har jobbet med nye modelleringer av omikronviruset, skriver helsedirektør Bjørn Guldvog i en e-post til NRK via sin informasjonsavdeling.

– Samtidig er det viktig for meg å understreke at det er knyttet stor usikkerhet til disse modelleringene, og ekstra stor usikkerhet med tanke på at dette er et nytt virus som vi foreløpig har lite kjennskap til, sier Guldvog.