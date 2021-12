FHI-scenario anslår stor smittebølge med omikron i vinter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fortsatt er usikkerheten stor rundt hvor mye mer smittsom omikron-varianten er, og hvor alvorlig sykdom den gir.

Derfor har Folkehelseinstituttet laget to ulike modelleringer, med litt ulike forutsetninger for smittsomhet. Instituttet skriver at de tror virkeligheten ligger et sted midt i mellom disse modellene, men at usikkerheten fortsatt er stor.

I begge scenariene vil svært mange nordmenn bli smittet av omikron-varianten de neste månedene:

I det mest optimistiske scenariet vil 1 million nordmenn ha gjennomgått smitten innen juni.

Allerede er omlag 25% av smittetilfellene i Oslo omikron.

Folkehelseinstituttet tror varianten ganske raskt vil bli dominerende i Norge.

– Vi tror at videre utvikling nå fører til at omikron overtar i romjulen eller ved årsskiftet, sier kriseleder Line Vold i FHI til NRK.

Fordi Folkehelseinstituttet fortsatt er usikker på akkurat hvor smittsom omikron er, har de laget to modeller med litt ulik forutsetning, forklarer Vold.

– Vi har forsøkt å se på to ulike doblingstall. Det ene er 2,4 dager og det andre er 4 dager. Hvis man bruker 2,4 dager, så får vi en stor topp allerede i januar, men med fire dager kommer ikke toppen før ute i mai.

Så mange daglige sykehusinnleggelser kan omikron-varianten gi. De to øverste grafene er det pessimistiske scenariet, de to nederste et mer optimistisk scenarie. Foto: Faksimile / FHI

Optimistisk scenario: Doblingstiden er 4 dager

Hvor smittsomt viruset er, kan måles i doblingstiden: Hvor lang tid det tar før smitten blir dobbelt så stor.

I det optimistiske scenariet som tar utgangspunkt i at denne doblingstiden er 4 dager, vil 1 million nordmenn bli smittet av omikron frem til juni.

Toppen vil ikke bli nådd før i mai måned, og antall daglige innleggelser vil toppe seg rundt 125 nyinnleggelser per dag.

I dette scenariet vil det ta lenger tid før smittebølgen når toppen. Dermed rekker også flere å få en tredje vaksinedose, noe som vil gi enda bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Med en senere doblingstid på fire dager, så får man mye mer tid til å sette ekstradoser med vaksine. Det gir også stor effekt på videre utvikling av pandemien, sier Line Vold.

Pessimistisk scenario: Doblingstiden er 2,4 dager

I et pessimistisk scenario er omikron-viruset mer smittsomt, og smitten dobler seg i snitt hver 2,4 dag.

I dette scenariet vil smittebølgen bli så stor at den kan overvelde helsevesenet de neste ukene.

I dette scenariet vil vi få en svært stor smittebølge allerede i januar-februar.

Mer enn 3 millioner vil bli smittet av omikron, altså over halvparten av befolkningen.

Mellom 30.000 og 40.000 mennesker vil trenge sykehusinnleggelse.

I dette scenariet må sykehusene forberede seg på over 1.000 daglige nyinnleggelser.

Usikker på tiltak

FHI tror vi i virkeligheten vil ende et sted mellom de to scenariene i rapporten.

– Per nå så tror modelleringsgruppa som har sett på disse dataene at vi ligger et sted mellom de to doblingstidene. Altså mellom 2,4 og 4 dager, sier Vold.

– Nå følger vi veldig nøye på hvor fort omikron brer seg i Norge, for det vil gi oss mer kunskap og sikrere data vi kan legge inn i en modellering.

– Dermed kan vi være litt sikrere på hvordan den videre utviklingen vil bli.

Vold sier FHI er usikker på om de nåværende smitteverntiltakene er nok til å hindre en veldig stor omikron-bølge i ukene fremover.

– Nå har vi sett en utflating i smittetall og innleggelser sammenlignet med uka før. Det er antakelig som følge av de tiltakene som kom på plass for et par uker siden. Men de tiltakene virker i hovedsak på deltavarianten.

– Nå må vi følge med på effekten på omikronvarianten og om vi har gode nok tiltak for å hindre en veldig stor bølge med omikronsmitte.