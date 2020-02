Ba om penger til Visjon Norge for å bli beskyttet mot koronaviruset

«Hvis du gir til mitt rike skal jeg ta gnageren, koronaviruset, som er imot dine barn», sa predikanten Dionny Baez under torsdagens program Studio Direkte på Visjon Norge.

Det var Vårt Land som omtalte saken først.

Under sendingen fra Hallingskarvet høyfjellshotell oppfordres seerne til å donere 2020 kroner, slik at Gud kan beskytte deres barn fra koronaviruset.

– Jeg utfordrer deg til å dekke dine barn med et offer. Jeg skal be for alle disse bønnebegjærene. Hver forelder som sitter og ser på. Jeg utfordrer deg, som en Guds profet, til å ringe nummeret på skjermen. Den hellige ånd har veiledet meg med 2020 såkorn. 2020 kroner, sier predikanten under direktesendingen.

– Dette er anti-kristendom

Pastor Erik Andreassen i Oslo misjonskirke er en av dem som reagerer sterkt på oppfordringen fra predikanten.

I en lengre tråd på Twitter skriver han blant annet at «dette er teologi som er helt ute på viddene.»

– Dette er anti-kristendom. Grov utnyttelse av evangeliet og av sårbare mennesker. Jeg blir så sint, skriver Andreassen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I det nær tre timer lange programmet kommer det frem at TV-kanalen samler inn penger som skal brukes til tre nye produksjonsbusser. Ifølge kanalen skal disse brukes til direktesendinger fra kristne møter og konferanser.

I sendingen blir det sagt at kanalen er inne i sluttfasen av en «februaraksjon», der målet er å samle inn 3,4 millioner kroner. Så langt er det samlet inn mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner, blir det opplyst under sendingen.

Koster penger å drive TV-kanal

Jan Hanvold har ikke ønsket å kommentere saken overfor Vårt Land. Han har heller ikke besvart NRKs henvendelse.

Avisa har snakket med venezuelanske predikanten Dionny Baez, som forsvarer programmet.

– Jeg ber ikke om penger til meg selv. Det går ikke til noen som skal kjøpe større hus eller bil, men til Guds arbeid. Pengene blir brukt til å spre evangeliet, sier Baez til Vårt Land.

Han påpeker også at det koster penger å drive en TV-kanal. På spørsmål om det å gi penger til Visjon Norge er det samme som å gi penger til Gud, svarer predikanten:

– Gjør Visjon Norge Guds arbeid? I Det nye testamentet var det apostlene som tok imot gaver fra folket. Ga folk da til Gud? For å svare må man spørre: Gjorde de Guds arbeid?

– Skandaløst

En annen som reagerer sterkt på programmet, er smittevernoverlege i Drammen kommune, Einar Sagberg.

Einar Sagberg er smittevernoverlege i Drammen kommune. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Jeg synes det er skandaløst at folk misbruker religion og folks frykt til å loppe dem for penger på denne måten. Dette har ingen rot i medisinsk virkelighet, sier Sagberg til NRK.

Smittevernoverlegen forklarer at han blir svært sint av å få høre om programmet.

– Dette høres ikke hjemme noe sted.