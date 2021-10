Mener psykiatrien ikke håndterer «aggressive, truende menn»: – Et samfunnsproblem

– Psykiatrien vil ha frivillige pasienter som de kan behandle raskt. Dette synes jeg er et kjempeproblem for samfunnet, fortsetter Rosenqvist.

Hun gjestet Dagsnytt 18 fredag kveld sammen med blant andre helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kongsberg-siktede Espen Andersen Bråthen vurderes nå av sakkyndige for å finne ut om han er tilregnelig.

– Man må innse at noen pasienter ikke blir friske av to uker eller to måneder i psykiatrien, men som trenger langvarig omsorg, også under tvang, sier Rosenqvist.

Hun kritiserer også holdninger om at tvang i psykiatrien er «fælt».

– Den ideologien som har vært de siste tjue årene, om at tvang i psykiatrien er fælt og at alt skal være frivillig, det har vært ødeleggende for en del mennesker som ikke har autonomi til samtykke for sin egen utredning og behandling. Vi har på en måte sviktet de dårligst fungerende, sier Rosenqvist.

NRK meldte i dag at PST allerede i 2015 fikk første varsel om Kongsberg-siktede. De varslet i 2018 helsevesenet om at mannen var farlig, og sier det må ettergås hvordan det ble fulgt opp. PST mente han hadde «store psykiske utfordringer».

Politiet mener mistanken om at det var psykiatri som lå bak massedrapet på Kongsberg er styrket. 37-åringen erkjenner de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Politiet setter dette i sammenheng med den psykiske helsetilstanden.

Kjerkol: Helsetjenesten ikke god nok

Helseminister Ingvild Kjerkol erkjenner at helsetjenestene i Norge ikke er gode nok til å håndtere syke som kan være farlige.

Helse- og omsorgsminister (Ap) Ingvild Kjerkol. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun mener dialogen med politiet må ses på.

– Vi har på mer selvstendig grunnlag grunn til å se på de alvorlige syke, som kan være farlige for sine omgivelser. Der er ikke helsetjenesten god nok i dag, det er dokumentert gjennom andre saker og annen dokumentasjon, sier Kjerkol i Dagsnytt 18.

– Jeg er veldig enig i det Rosenqvist sier, og det vil være folk som trenger langvarig oppfølging og som vil ha dårlige utsikter til det å kunne bli ferdig med sin psykiske sykdom. Dette må vi se nærmere på, sier Kjerkol.

Politiet utenfor matbutikken der den siktede først ble konfrontert av politiet onsdag denne uken. Han kom seg unna, etter å ha avfyrt piler mot politiet. Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

– Svikt mellom helsevesen og politi

Landsleder i Mental Helse, Jill Arild reagerer sterkt på at ikke gjerningsmannen i Kongsberg ble fanget opp tidligere.

– Fordi det er akkurat det vi jobber for, at systemene skal virke og her er det tydelig systemsvikt. Det er alvorlig og tragisk, men vil også benytte anledningen til å takke Mental Helse i Kongsberg som har åpnet dørene sine og har tatt imot de som trenger den støtten, sier Arild.

Hun mener det er svikt når det kommer til samhandling mellom politi og helsetjeneste.

– At det ikke er gjort ytterligere risikovurderinger i denne saken er ganske bekymringsfullt, sier Arild.

– Er det slik at politiet slipper saken så fort de har meldt saken til helsetjenesten? Det er spørsmål som er litt viktig å stille i denne sammenheng, sier hun.

Helseministeren blir konfrontert med uttalelsene til Arild.

– Er det systemsvikt mellom helsevesenet og politiet?

– Det er en beskrivelse som jeg mener Mental helse har dekning for. Det er også bakgrunnen for at jeg har snakket med justisministeren om at det er uløste behov. Vi må utvikle tjenester og se på ansvar mellom politi og helsetjeneste for de mest krevende tilfellene, sier Kjerkol.